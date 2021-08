Nový Nissan Z ještě láká na premiéru. Uvidíme ho již co nevidět

Nissan se konečně chystá na premiéru dlouho očekávané nové generace sporťáku Z, kterou loni poprvé avizoval koncept Z Proto. Letos se konečně dočkáme sériové verze, která se oficiálně odhalí v úterý 17. srpna. Ještě předtím značka zveřejnila několik upoutávek, kterými na premiéru novinky láká.

A ty potvrzují, že vzhled sériového kupé se podle očekávání oproti loňskému konceptu Z Proto zase tolik nezmění. Automobil si tak ponechá světlomety s diodovou grafikou připomínající oční řasy, stejně jako retro ztvárněné logo Z vyobrazené na zadních sloupcích karoserie. Podle všeho zůstává stejný také použitý žlutý odstín, dodávající novému „zetku“ výraznější vizáž.

Naopak jméno novinky zůstává nadále zahaleno tajemstvím. Nejčastěji se mluví o označení Nissan 400 Z, v návaznosti na předchůdce. Rovněž má nepřímo odkazovat výkon motoru, který se má pohybovat okolo hodnoty 400 koní (300 kW). Podle zákulisních zpráv má takovou sílu zajistit dvakrát přeplňovaný vidlicový šestiválec o objemu tří litrů převzatý z Infiniti Q60. K dispozici bude samozřejmě s šestistupňovým manuálem, k němuž má být alternativou devítistupňový automat, údajně původem od Mercedesu.

Nová generace Nissanu řady Z se světu měla poprvé představit na letošním autosalonu v New Yorku. Ten však byl nedávno zrušen, a to kvůli pandemické situaci v USA. Představení nového Nissanu však proběhne i tak, a to v rámci digitální prezentace přenášené z New Yorku online.

Pro evropské fanoušky nicméně platí dřívější smutné zprávy, že nový Nissan 400Z se do Evropy oficiální cestou nedostane. „Kvůli klesajícímu evropskému trhu se sportovními vozy a specifickým emisním předpisům je pro společnost Nissan v Evropě nemožné nasadit obchodní model na produkční verzi nové generace modelu Z,“ zní z Nissanu. Šedý dovoz třeba z USA ale jistě zvládne případné zájemce uspokojit.