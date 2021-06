Produkční Nissan Z už zná datum premiéry. Kdy bude odhalen?

Automobilka odhalila podobu nové generace modelu Z již v září minulého roku, kdy představila koncept Nissan Z Proto. Koncept klasického sportovního kupé s dvakrát přeplňovaným motorem V6, manuální šestistupňovou převodovkou a pohonem zadních kol měl být téměř finální verzí dlouho očekávaného vozu, produkční verze ale bude představena až v srpnu.

Automobilka Nissan prostřednictvím svých sociálních sítí upozornila, že oficiální premiéra proběhne během akce konané 17. srpna tohoto roku v New Yorku. Navíc zveřejnila také krátké video, na kterém můžeme vidět klasické logo Z. K finální podobě produkčního Nissanu Z zatím nemáme žádné oficiální materiály, již starší úniky ovšem naznačují, že bude výrazně kopírovat tvary konceptu.

Můžeme se tak těšit na vůz zajímavých tvarů, do kterých se promítla i podoba předchozích generací modelu Z. „Během zkoumání minulých generací a jejich úspěchu vytvořil náš designový tým řady studií a návrhů,“ prozradil k vývoji Alfonso Albaisa, šéf designového oddělení. „Rozhodli jsme se, že Z Proto by měl cestovat mezi desetiletími, včetně budoucnosti.“

Kromě zajímavých tvarů by však produkční Nissan Z měl nabídnout i zajímavý poměr ceny a výkonu. Podle některých spekulací bude jeho americká cenovka začínat od 34.995 dolarů, což by znamenalo o 16.950 dolarů méně, než na kolik přijde 3,0litrová Toyota Supra. Produkční Nissan Z by přitom měl nabízet vyšší výkon (údajně až 400 vs. 340 koní) a opomenout nelze ani manuální převodovku.

Minimálně v zámoří by se tak z nové generace Nissanu Z mohla stát opravdu velmi zajímavá záležitost pro milovníky sportovní jízdy. Ve vzduchu ovšem stále visí otázka, jak to bude s Evropou. Stejně jako většina světových automobilek, i Nissan potřebuje stlačit emise nabízených vozů, s čímž mu má v blízké budoucnosti pomoci výrazná elektrifikace. Do té doby by ale mohl šestiválcový sporťák eko-úsilí značky dosti komplikovat.