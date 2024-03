Nový okruh F1 v Saúdské Arábii bere dech. První zatáčku má ve vzduchu na pilířích

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Současným místem Velké ceny Saúdské Arábie je městský okruh v Džiddě. Nejnovější plány však ukazují možnou změnu lokace, která celý zábavní průmysl okolo závodů formule 1 posune na novou úroveň. Do tří let by totiž mohla v arabské zemi vyrůst nová trať, jež bude součástí masivního zábavního parku ve futuristickém městě Qiddiya.

Nový závodní okruh Qiddiya Speed Park vyhlíží zapsání do kalendáře F1 nejdříve v roce 2027. Za jeho návrhem stojí známý architekt Hermann Tilke a bývalý pilot F1 Alexander Wurz. Díky konfigurovatelnému rozvržení chce nabídnout až 21 zatáček, nehledě na převýšení dosahující až 108 metrů.

Právě nejzajímavější prvkem okruhu je totiž stoupající zatáčka č.1, přezdívaná „The Blade“ (čepel), která je v podstatě mostem na obřích pilířích, pod kterým se nachází pro návštěvníky areálu další možnosti zábavy včetně koncertní haly. Aby toho nebylo málo, vedle dlouhé cílové rovinky je zase zobrazovaná vysokorychlostní horská dráha.

Na návrzích okruhu pak vlastně nenajdete tradiční tribuny, ty mají být nahrazeny vyhlídkovými terasami. Ostatně dění na trati půjde sledovat dle propagačních materiálů například i z vysoko umístěného proskleného bazénu. Společnost stojící za megalomanským projektem ale nakonec slibuje, že bez ohledu na dostupné atrakce má design samotného okruhu zaručit především sledování napínavých závodů.