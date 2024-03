Nový Peugeot 3008 má české ceny. Benzinový motor nechybí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V rámci premiéry třetí generace Peugeotu 3008, která proběhla loni v září, se nejdříve představila elektrická verze e-3008, která slibuje výkon až 326 koní a akumulátor o kapacitě 98 kWh. Na český trh aktuálně míří skromnější provedení s jedním elektromotorem se 157 kilowatty (210 koní) a baterií se 73 kilowatthodinami, s níž novinka v městském režimu zvládne až 651 kilometrů.

Lokálně bezemisní variantě při uvedení na český trh sekunduje nový zážehový tříválec o objemu 1,2 litru s mild-hybridním pohonem a výkonem 100 kilowattů, který se pojí s taktéž nově vyvinutou šestistupňovou dvouspojkou e-DSC6. V obou případech můžete sáhnout po linii Allure, případně po vyšším stupni GT.

Základní technické údaje 1.2 Hybrid e-DCS6 Electrique Motor Mild-hybrid, přeplňovaný zážehový R3 Elektromobil, PMSM Zdvihový objem (cm3) 1199 – Výkon (spalovací motor) (kW při min-1) 100/5500 – Točivý moment (spalovací motor) (Nm při min-1) 230/1750 – Výkon elektromotoru (kW) 15,6 157 Točivý moment elektromotoru (Nm) 51 345 Systémový výkon (kW) 100 157 Převodovka dvouspojková e-DCS6 redukční, 9,77:1 Vnější rozměry, rozvor (mm) 4540 x 1890 x 1640, 2730 Objem zavazadlového prostoru (l) 520 Provozní hmotnost (kg) 1 648 2 183 Max. rychlost (km/h) 201 170 Zrychlení 0-100 km/h (s) 10,2 8,8 Kombin. spotřeba (WLTP) (l/100 km, kWh/100 km) 5,5-5,6 16,8-17,4 Cena Allure (Kč) 749.000 1.119.000 Cena GT (Kč) 859.000 1.239.000

V rámci první jmenované výbavy ve standardu dostanete například šestici airbagů, zadní parkovací kameru s 180stupňovým zorným polem, zadní parkovací senzory, diodová přední světla, dvojici displejů s desetipalcovou úhlopříčkou, automatickou dvouzónovou klimatizaci, bezklíčkový přístup a startování, zadní lavici dělenou v poměru 40 : 20 : 40, čalounění sedadel kombinující látku s koženkou, 19“ kola, ergonomické sedadlo řidiče s certifikací AGR s elektricky nastavitelným sklonem sedáku a bederní opěrkou, vyhřívání předních sedadel, Peugeot i-Connect s Apple CarPlay a Android Auto a integrovanou SIM kartou, textilní dekor palubní desky a další prvky.

Vyšší GT bez příplatku disponuje třeba adaptivním tempomat s funkcí Stop and Go, předními a zadními parkovacími senzory s kamerou, hlavními adaptivními světlomety Pixel LED, panoramatickým displejem s 21“ úhlopříčkou, 9,7palcovou obrazovkou s virtuálními tlačítky i-Toggles, koženým multifunkčním volantem s vyhříváním, elektrickým ovládáním pátých dveří, čalouněním s alcantarou a koženkou, indukční nabíječkou telefonu s výkonem 15 W, navigací, dvacetipalcovými ráfky, paketem Look GT či černě lakovanou střechou.

Video se připravuje ...

V případě elektrického Peugeotu e-3008 dává automobilka na akumulátor záruku 8 let/160.000 km, přičemž na samotný vůz se vztahuje tovární dvouletá záruka, na kterou následně navazuje 3letá garance omezená nájezdem 60.000 km.