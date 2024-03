Jízdní dojmy s Peugeotem e-3008: Radikálně jiný

Že nový Peugeot 3008 vypadá radikálně, to po působivé 408 či elegantní 508 udiví jen málokoho. Novinka, která si přivlastnila siluetu kupé, ale nabízí překvapení hned několik.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Okolí francouzské Riviéry je v posledních týdnech zaplněno testovacími vozy různých značek, vždyť jen před týdnem jsme zde s testovacím tiguanem míjeli vláček černých prototypů Porsche Macan. Nyní jsme tady ale kvůli něčemu ještě zajímavějšímu, jelikož nás Peugeot pozval na prezentaci nového modelu 3008.

Velký pozor

Možná si říkáte, jak může být v podstatě „tuctové“ auto zajímavější než vláček nových porsche. Je to zcela jednoduché: novinka je prvním sériovým vozem postaveným na úplně nové platformě STLA Medium, tedy na nástupci hojně využívaného základu s označením EMP2. Posun byl již nutný, novou platformu si totiž vyžádal přechod na důstojný plně elektrický pohon. Nejbližší konkurence, třeba zmiňovaný volkswagen, má ve svém portfoliu jak spalovací tiguan, tak elektromobil podobné velikosti ID.4, postavený na úplně odlišné platformě. Peugeot jde jinou cestou, nová 3008 tak nabídne jak elektrickou verzi, tak mild-hybrid s inovovaným tříválcem PureTech a výkonem 96 kW. Automobilka uvažuje i o plug-in hybridu.

I zájemce o elektromobil bude mít z čeho vybírat: je tady verze s předním pohonem, výkonem 157 kW a 73kWh baterií, s pohonem čtyř kol, výkonem 240 kW a 73kWh baterií a nakonec varianta pohonem předních kol, výkonem 157 kW a 98kWh baterií. Elektromotory pro vůz se vyrábějí přímo ve Francii v podniku Stellantis-Nidec v Trémery, redukční převodovky s poměrem 9,77 pocházejí z Valenciennes a baterie jsou zatím čínské, brzy však značka přejde na články vyráběné v Mylhúzách. Standardem novinky pro český trh bude tepelné čerpadlo a záruka osm let nebo 160.000 km na baterii s garancí nabíjecí kapacity 70 %. K dispozici budou dva typy palubních nabíječek: 11 kW a 22 kW. Rychlonabíjení vůz zvládne výkonem až 160 kW.

Showman

U nás model 3008 dostaneme ve dvou specifikacích Allure a GT. Jak už asi čtenář tuší, 21“ zakřivený panoramatický displej nabídne až dražší GT. Allure se bude muset spokojit s dvojicí obrazovek. I ty sice dostaly lepší hardware než dosud, malinko lepší odezva by jim ale stejně prospěla. Jak je zvykem, většinu funkčních prvků interiéru ovládá řidič prostřednictvím displeje a napoprvé je orientace v různých menu poněkud nepřehledná.

Jak s jednou velkou, tak s dvojicí menších obrazovek je ale interiér modelu 3008 skutečně působivý. Navazuje tam, kde skončila předchozí generace, přidává k tomu ale propracovanější ambientní osvětlení či ještě odvážnější řešení středové konzoly. Zejména schránka obsahující dva porty USB je zjevně zamýšlena především pro spolujezdce. Verze s větším displejem dostaly dvojici portů USB-C i pro zadní pasažéry, všechny výbavy jsou pak vybaveny třemi 12V zásuvkami.

I lehce vyšší Evropan se za sebe usadí bez většího problému, pravdou však je, že jeho kolenům v tom výrazně pomáhá vykrojení zadní strany přední sedačky. Jelikož jsou vysokonapěťové akumulátory usazené v podlaze, zavazadelník je stejný jak pro hybridní, tak pro spalovací verzi a nabídne 520 litrů

V high-tech bavlnce

V novinářské flotile byl nakonec k dispozici jedině elektromobil. Dobrou zprávou je zde ale to, že i s relativně velkou baterií (73 kWh) si e-3008 zachovává hravost vlastní dosavadním generacím. Pověstnou lehkonohost předchozího modelu ale novinka vyměnila za prvotřídní odhlučnění a spíše ležérní komfort.

Jízdně se tak přibližuje modelu 408, od kterého si SUV vypůjčilo i působivé rozměry standardního obutí: 19“ a 20“. Při rychlém nájezdu do zatáčky se elektromobil spoléhá na schopnosti pneumatik Michelin Primacy 4, které se slyšitelně deformují na bočnici. Jakkoliv to může znít, funguje to – auto je v zatáčkách na svou hmotnost 2108 kg překvapivě hbité a prokluzování kol jsme nezaznamenali při sebevětší snaze. Vnímáme jen bryskní reakci stabilizace při přenosu hmotnosti v dynamicky projeté vlásence.

Brzdy jsou na tradičně dobré úrovni, chválíme zejména rovnoměrný nástup v rámci celého chodu pedálu. Jak pružné, tak i zrychlení z místa je poté spíše průměrné. Na dynamickou jízdu ale bude určena spíše dvoumotorová verze, která má na trh přijít na přelomu let 2024 a 2025 spolu s provedením s větší baterií a dlouhým dojezdem.

Plusy

Atraktivní vzhled uvnitř i vně

Velký dojezd na nabití

Skvělé odhlučnění

Minusy

Vlažná dynamika

Vysoká hmotnost