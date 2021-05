Nový Range Rover Evoque a Land Rover Discovery Sport vzniknou na platformě zaměřené na elektrifikaci

Britská automobilka by nyní měla vyvíjet novou platformu podporující masivní elektrifikaci, na jejímž základu by měly být postaveny nové generace modelů Evoque a Discovery Sport.

Nová platforma, na jejímž vývoji by nyní měli pracovat technici automobilky Jaguar Land Rover, ponese označení Electrified Modular Architecture (EMA) a kromě masivní podpory elektrifikace by měla nabízet také podporu pro využití sofistikovaných asistenčních systémů a systémů konektivity.

Kromě toho by však nová platforma EMA měla automobilce Jaguar Land Rover pomoci také vyřešit časté problémy vztahující se ke kvalitě výroby, která by měla stoupnout především díky jednoduššímu designu platformy. Jako první by přitom na novém základu měla vzniknout nová generace modelu Evoque, jejíž představení světu se očekává v roce 2023. Následovat by pak měla třetí generace populárního Land Roveru Discovery Sport.

Podle informací kolegů z britského Autocar by nová platforma EMA měla umožnit zástavbu masivně elektrifikovaných pohonných jednotek. Ty by mohly spoléhat jak na velké baterie uložené v podlaze, tak na systém kompaktních baterií a spalovacího motoru v roli generátoru zajišťujícího prodloužení dojezdu na elektřinu.

Na konkrétní informace si nejspíš budeme muset počkat až do představení nového modelu na této platformě, automobilka Jaguar Land Rover však předpokládá, že do roku 2030 by modely postavené na platformě EMA mohly tvořit až polovinu globálních prodejů.

Zajímavá je pak i zmínka, podle které plánuje Land Rover představit další dvě verze modelu Defender. Jedna z nich by přitom mohla být čistě elektrická, přičemž ani jedna z plánovaných verzí by neměla stát na již používané platformě pro existující Defender. Existuje tak možnost, že by čistě elektrický Defender mohl také vzniknout na platformě EMA.

Kromě platformy EMA však automobilka Jaguar Land Rover plánuje používat ještě platformu MLA (Modular Longitudal Architecture), na které by se jako první model mělo již v příštím roce představit nové vlajkové SUV Range Rover a následovat by ho měl nový Range Rover Sport.