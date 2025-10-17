Přetíženou křižovatku na D0 čeká rozšíření. Kolony však mají původ jinde
Ještě čtyři roky bude situace na západní části Pražského okruhu bídná, pak je vyhlídka na zlepšení. Nultá fáze projektu odstartuje příští rok změnami na MÚK Třebonice.
Nejstarší kus Pražského okruhu, dnes označeného jako dálnice D0, se otevíral v roce 1983 – před dvaačtyřiceti lety. Jeho součástí je i mimoúrovňová křižovatka Třebonice, kde se na D0 napojuje dálnice D5 a Rozvadovská spojka. Právě zde se od Plzně tvoří kolony aut a zejména kamionů, které chtějí pokračovat po D0 jihovýchodním směrem.
V roce 2027 má být zprovozněn úsek okruhu 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, který uleví západní půlce Jižní spojky, ovšem na západní část okruhu včetně dotčené křižovatky může vznést ještě větší nároky.
„Křižovatka potřebuje zvětšit. Projede tam teď 75 tisíc aut, časem to bude 100 tisíc,“ uvádí Ředitelství silnic a dálnic s tím, že každá nehoda znamená velké kolony. „Umožní to pak rozšířit část Pražského okruhu a dálnice D5 na 3+3 jízdní pruhy,“ dodává ŘSD.
Zkapacitnění mimoúrovňové křižovatky se má začít stavět v roce 2026 a být hotové v roce 2028. Je nultou fází projektu zkapacitnění úseku 515 vedoucího od křižovatky Třebonice po Slivenec. U toho je předpokládaná realizace v letech 2027–2029.
Právě od něj si však soukromě slibujeme zlepšení situace v křížení D5 a D0 ve směru na Brno. Kolony, které tu vznikají silným provozem téměř denně, začínají někde u Ořechu právě v úseku 515. ŘSD již rozšířilo tento úsek o několik kilometrů dlouhý připojovací pruh ulice K Barrandovu, kolony ve směru od D1 se však stále tvoří. Jednak, třetí pruh zatím nevede až k Třebonicím, a jednak, řidiči neumí využívat připojovací pruhy v celé jejich délce.
zdroj info, foto: ŘSD | video: BESIP