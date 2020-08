Nový Volkswagen Passat se začíná rýsovat. Bude luxusnější a praktičtější

Volkswagen Passat je už tradiční součástí nabídky německé automobilky, jeho první generace dorazila už v roce 1973. Dnes už se v Evropě prodává jeho osmá generace a přestože patří mezi nejprodávanější modely střední třídy v Evropě, spekulovalo se o jeho možném konci. Nyní se ale zdá, že je Passat zachráněn.

Vyplývá to z informací britského magazínu Autocar, který tvrdí, že vedení Volkswagenu více než rok jednalo o tom, zda Passat v nabídce skutečně zachovat. Proti jeho setrvání v portfoliu mluvil hlavně obecně klesající zájem zákazníků o klasickou střední třídu, a to nejen v Evropě, ale také třeba v USA. Passatu navíc částečně ubírá prodeje sportovně stylizovaný Arteon, automobilka si navíc hodně slibuje od chystaného elektromobilu střední třídy.

Pro naopak byl fakt, že samotnému Passatu se nadále vcelku daří. Sice už není nejžádanějším vozem střední třídy na starém kontinentu, loni ho překonal Mercedes-Benz třídy C, v prvním pololetí letošního roku pak BMW řady 3, pořád se ho tu ale prodává více než 100.000 kusů ročně. A to je pořád hodně, přestože segment střední třídy klesá na úkor SUV a i samotný Passat nedosahuje takových prodejů jako kdysi. Volkswagen navíc takové auto potřebuje pro čínský trh, kde jsou sedany střední třídy nesmírně populární, a tak už není o tolik těžší takové auto nabízet i jinde ve světě. A takové výhody nakonec převážily.

Právě vysoké prodeje luxusních konkurentů znamenají, že Passat se v nové generaci, s interním označením B9, stane ještě prémiovějším zbožím, aby uzmul prodeje právě modelům luxusních značek. Zároveň však bude chtít být ještě větším praktikem. Volkswagen má v portfoliu sportovně stylizovaný Arteon, a tak od nového Passatu neočekávejte žádné tvary ve stylu čtyřdveřových kupé. Tvar bude naprosto praktický, pro co nejprostornější interiér. Praktičnost by však mohla zdůraznit změna koncepce, kdy by sedan nahradil po vzoru Škody Superb liftback. Taková možnost je ale zatím pouhou spekulací, naopak kombík zůstane zachován beze změny.

Klesajícím prodejům vozů střední třídy napříč zeměkoulí se Passat navíc přizpůsobí i sdílením techniky napříč jednotlivými specifikacemi. Třeba v USA se totiž prodává jinak stylizovaný Passat (tzv. NMS) se starším základem v podobě platformy PQ46. Příští Passat pro USA se svébytnou technikou už nevznikne, respektive buď ho nahradí elektromobil vycházající z konceptu ID. Vizzion, nebo model se stejnou technikou jako v Evropě.

Technický základ pak nikoliv překvapivě poskytne modulární platforma MQB, a to v aktuální inovované verzi, více přizpůsobené elektrifikovaným pohonům. Příchod mildhybridů i plug-in hybridů je totiž dnes už samozřejmou volbou. Čistě elektrická verze pak nepřijde, respektive přijde svébytný, již zmíněný elektromobil střední třídy, vycházející z konceptu ID. Vizzion. Ten logicky využije architekturu MEB vyvinutou výhradně pro auta s elektrickým pohonem.

Volkswagen Passat deváté generace je připravovaný pro rok 2023. Vyrábět se bude po boku příští Škody Superb, stále však není jasné kde. Určitě to nebude v německém Emdenu, kde se Passat vyráběl dosud. Tamější závod se totiž přeorientuje výhradně na produkci elektromobilů. Podle původních plánů se tak výroba příštího Passatu měla přesunout do Kvasin, kvůli naplnění tamější výrobní kapacity se ale dále hledaly jiné možnosti. Po zrušení projektu na výstavbu zcela nové továrny v Turecku je tak možností již dříve zvažované přesunutí produkce Passat do Bratislavy.