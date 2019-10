Jak to bude s budoucností Volkswagenu Passat? Nakonec by se mohl vyrábět v Bratislavě

Volkswagen Passat je sice léta evropskou jedničkou mainstreamové střední třídy, jeho budoucnost je ale pořádně zašmodrchaná. Chystaný nástupce dnešní generace se měl od roku 2023 vyrábět v Kvasinách, u značky Škoda, protože se jeho dnešní domovská továrna, v německém Emdenu, postupně přeorientuje na produkci elektromobilů. Letos ale VW Group plány přehodnotil a nově počítal s tím, že se Passat bude vyrábět v Turecku, v nově vybudované továrně. Nakonec ale může být všechno jinak...

Německá automobilka totiž posunula rozhodnutí o výstavbě nového závodu v turecké Manise, kde se měl příští Passat vyrábět, společně s novou Škodou Superb. A to v reakci na nastalou politickou situaci v této oblasti. Turecko na začátku měsíce zahájilo vojenskou akci na severovýchodě sousední Sýrie, což mezinárodní společenství okamžitě zkritizovalo.

Takřka rozhodnutý projekt nového závodu na produkci až 300.000 automobilů ročně se tak najednou ocitl v ohrožení. „Pečlivě sledujeme současnou situaci a znepokojeně sledujeme aktuální vývoj,“ přiznalo vedení koncernu prostřednictvím mluvčího krátce po turecké intervenci.

Vedení Volkswagenu ale zároveň musí rychle jednat. Nový závod měl být pro automobilku klíčový – prodeje ve střední třídě sice v Evropě léta klesají, Passat i jeho příbuzný Superb jsou ale stále obchodně úspěšné vozy, kterých by byla chyba se vzdát. A přestože jejich nové generace jsou ještě relativně daleko, v rámci koncernu už se musí řešit, kde je vyrábět, aby byly veškeré náležitosti produkce připraveny.

V současné chvíli ale automobilka nemá dostatečné výrobní kapacity pro tyto modely, což měla vyřešit právě stavba nového závodu. Pokud se však nestačí včas připravit, jak se kvůli politické situaci aktuálně zdá, musí vedení Volkswagenu hledat výrobní místa jinde.

Po oznámení posunu rozhodnutí schválení o výstavbě továrny v Turecku se tak okamžitě ozvaly země, nad nimiž Volkswagen též uvažoval, že by v nich nový závod postavil. Rumunsko obnovilo jednání s německou automobilkou, když zdůraznilo, že je domovem pro závody Dacie i Fordu, zatímco Bulharsko bylo připraveno zvýšit pobídky, aby Volkswagen nalákalo.

Volkswagen ale reagoval oznámením, že nehledá jiné lokality než Turecko. Ukázalo se totiž, že by totiž nakonec přece jen mohl využít vlastních kapacit. Zákulisní zdroje totiž začaly naznačovat, že by se příští Passat (a tedy potažmo i nástupce Superbu) mohl vyrábět v Bratislavě. Tam se dnes vyrábí koncernové minivozy (Up!, Mii a Citigo) a velká SUV (jako VW Touareg či Audi Q7). Jenže budoucnost miniaut je ohrožena, Up! a spol. by se nemusely dočkat nástupců, kvůli nízkým prodejům v segmentu, což by do budoucna kapacitu bratislavského závodu uvolnilo. A proč tam nevyrábět právě modely střední třídy, které zbytku produkce budou mít přece jen blíže než dnešní minivozy.

Na druhou stranu však hrozí, že problémy s projektem turecké továrny ovlivní budoucnost Škody Superb, a to dosti negativně. Přestože se modelu nadmíru daří, v rámci koncernu existuje názor, že Superb až příliš konkuruje Passatu a tím snižuje jeho prodeje. A že by skupina měla v době klesajících prodejů střední třídy vsadit na jednu kartu (rozuměj Passat). Když by tak koncern neměl na tuto dvojici dostatečnou výrobní kapacitu, je klidně možné, že raději skutečně bude vyrábět jen jednoho z nich, s větším tržním potenciálem. A s ohledem na německé vedení VW Group se dá očekávat, že by byl zvolen právě zástupce německé značky. Zvlášť v době, kdy se tolik mluví o tom, že by se Škoda měla zaměřit spíše na levnější auta.

To už se ale dostáváme do roviny spekulací. Jedno je však jisté, jestliže před rokem se zdála budoucnost Superbu a Passatu jasná, měly se podle tehdy oznámených plánů společně vyrábět v Kvasinách, letos je zahalena množstvím nejasného.