Objeví se Brad Pitt na tratích F1? Nový film začne natáčet na Silverstone

V posledních letech jsme se dočkali několika filmů ze závodního prostředí, ostatně je to jen pár dnů, co vyšel finální trailer na film Gran Turismo. V brzké době se však očekává začátek natáčení ještě velkolepějšího projektu, který by se měl odehrávat v prostředí F1 a natáčet by se měl přímo během oficiálních závodů.

Nejnovější informace o připravovaném filmu měly zaznít na akci F1 Accelerate Summit, kterou pořádal magazín Wall Street Journal. Za zavřenými dveřmi se měli o plánech na natáčení rozpovídat producent Jerry Bruckheimer a režisér Joseph Kosinski, jak uvádí kolegové z The Drive. Mimochodem na filmu se jako poradce a produkční má podílet i Lewis Hamilton. I díky jeho přispění by se mělo jednat o jeden z nejvěrnějších snímků ze závodního prostředí.

Podle spekulací by se natáčení mělo odehrávat v tomto roce, přímo během sezóny F1. Brad Pitt v hlavní roli by měl usednout za volant vozu F1 a objevit se dokonce i na startovním poli v Silverstone - údajně po boku ostatních závodníků. Film by měl navíc vytvořit 11. závodní tým, tvrdí spekulace.

Reportér Will Buxton, který se akce zúčastnil, pak na Twitteru napsal: „Vytvoří 11. tým a budou filmovat na trati a během akcí od Silverstone do konce roku.“ Zmínil také, že Pitt by měl sedět přímo v autě, které bude vybavené speciální 6k kamerou, při jejíž stavbě budou zužitkovány poznatky z natáčení filmu Top Gun Maverick.

Jde přitom o poměrně odvážná tvrzení. Je totiž celkem nepředstavitelné, že by do závodů skutečně vstoupil další tým. Nemluvě o skutečnosti, že Brad Pitt nejspíš nemá licenci, která by mu umožňovala startovat po boku ostatních profesionálních jezdců. Kolegové z The Drive následně kontaktovali tiskového mluvčího F1, který uvedl, že Pitt skutečně nebude s nikým závodit.

Lze tedy předpokládat, že se Brad Pitt bude pohybovat v době závodů po zázemí jednotlivých okruhů, společně s ostatními týmy a jezdci. Usedat by pak mohl za volant speciálního vozu, který sice bude vypadat jako současný monopost F1, jeho technika ale bude nejspíš zcela odlišná. Ostatně Buxton na Twitteru opatrně uvedl, že vůz bude navržen společností Mercedes.

Film by se měl inspirovat snímkem Grand Prix z roku 1966, ve kterém si hlavní roli střihl James Garner, a dosud zveřejněné informace vyvolávají velká očekávání. V případě úspěchu se snímek zařadí mezi filmy jako Rivalové (2013) nebo Le Mans ’66 (2019).