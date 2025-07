Obliba online služeb v autě klesá. Evropané je využívají méně než řidiči v USA

Neochota platit za konektivitu v autě, když to stejné nabízí smartphone zrcadlený na displej vozu, i obava o citlivé údaje stojí za klesající zájem o služby tohoto typu.

Mezi novými auty už dnes snad nenajdete model, který by neměl trvalé připojení k internetu a nenabízel skrz ně různé služby od zpráv a počasí až po možnost ovládání auta na dálku skrz smartphonovou aplikaci. Všechno to může být užitečné, ale nebývá to zadarmo – doslova i metaforicky.

Automobilky se už několik let při uvádění nových aut na trh předhánějí v konektivitě a propojení vozu s okolním světem. Již méně hlasitě hovoří o tom, co se děje s daty uživatelů – případy prodejů těchto dat třetím stranám nejsou až tak neobvyklé – nebo že po nějaké době od prvního prodeje auta bude nutné za připojení vozu k internetu a s ním spojené služby konektivity pravidelně platit.

Tyto důvody, mimo jiných, přitom podle výzkumu S&P Global Mobility stojí za tím, že zájem o služby konektivity klesá už druhý rok v řadě. Výsledky výzkumu, který analytická společnost provedla v březnu 2025 a čerstvě výsledky zveřejnila, ukazují, že oproti roku 2024 o 5 % vzrostl počet lidí, kteří služby konektivity nevyužívají. Už rok 2024 zaznamenal v této skupině růst oproti roku 2023.

Infotainment Citroënu C5 X • Zdroj: auto.cz

Zároveň zatímco v roce 2024 86 % lidí uvedlo, že by za služby konektivity platilo, letos to bylo už „jen“ 68 %. Ve skutečnosti však služby využívá buď zdarma v rámci prvních let po koupi auta, anebo za ně platí globálně dohromady 55 % dotazovaných.

Toto číslo však zvedá Čína a Indie, kde je podíl dotazovaných řidičů využívajících služby zatím zdarma, nebo už za peníze 85, resp. 79 procent. Vysoko je také Jižní Korea s 68 % a USA s 54 %. Nejmenší podíl lidí využívajících tyto služby je ve Francii (32 %) a v Japonsku (34 %).

Využívání konektivity v autech Stát Ano, zdarma (na zkoušku) Ano, platím předplatné Ne Nevím Spojené státy 19% 35% 38% 9% Velká Británie 14% 29% 45% 12% Německo 21% 25% 44% 10% Francie 13% 19% 54% 14% Čína 53% 32% 10% 5% Japonsko 16% 18% 39% 27% Jižní Korea 38% 30% 21% 11% Indie 46% 33% 18% 3% Brazílie 20% 29% 45% 6% zdroj dat: S&P Global

Z Evropy je zahrnuto dále Německo (46 % využívá) a Velká Británie (43 % využívá). V průměru to na Evropu vychází tak, že 16 % dotazovaných využívá služby zatím zdarma a 24 % za ně platí, ale 48 % respondentů služby nevyužívá. Zbytek odpověděl „Nevím“.

K důvodům, proč služby nevyužívat, lidé nejčastěji uváděli, že za ně nechtějí platit, když v podstatě stejné možnosti poskytuje jejich smartphone, ve většině případů navíc zrcadlený na obrazovku infotainmentu skrz Android Auto či Apple CarPlay. Dalším často zmiňovaným důvodem je obava o to, co se stane s jejich daty.

Až relativně čerstvě EU vyžaduje odolnost systémů auta proti kyberútokům. O zranitelnosti těchto systémů přitom víme už nejméně deset let – od roku 2015, kdy američtí IT výzkumníci Chris Valasek a Charlie Miller zcela ovládli vůz značky Jeep tak, že ho dokázali za jízdy na dálku kompletně vypnout.

zdroj: S&P Global | zdroj foto: auto.cz, Mercedes-Benz | zdroj videa: Auto.cz