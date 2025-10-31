Odcházející Daihatsu Copen pravděpodobně dostane nástupce s pohonem zadních kol a manuálem
Daihatsu na Japan Mobility Show znovu rozdmýchalo plamen kolem malého roadsteru Copen. Po zprávách o konci druhé generace ukazuje koncept K-Open a z úst šéfa Toyoty Koji Sata zní, že nástupce není sci-fi.
Začátkem října obletěla svět zpráva, že druhá generace oblíbeného kei caru Daihatsu Copen se s námi příští srpen rozloučí. V návaznosti na tuto událost se začalo spekulovat o příchodu třetí generace. Nezapomeňme, že na tokijském veletrhu mobility v roce 2023 automobilka prezentovala koncept Vision Copen, který se vracel k tvarům první generace.
Nyní na stejném místě vystavuje další evoluční počin nazvaný K-Open, takže myšlenka žije. Ba co víc, Koji Sato, prezident a generální ředitel Toyoty, naznačil, že by se copen skutečně mohl dočkat nástupce. „Nedávno se ve zprávách objevila informace, že náš předseda Akio Toyoda se stane hlavním jezdcem Daihatsu. Myslím, že bude hodně řídit a u toho rozbíjet copeny. Všichni v Daihatsu vědí, že postavit auto s mistrem Toyodou není snadné! Ale jako automobilka si myslíme, že nemůže existovat zábavnější způsob vývoje aut. Opravdu se nemůžu dočkat, jaký bude tenhle copen.“
Copen byl, je a vždy bude zábavným autem, ale samotný vývoj není vůbec lehký. V případě vozů kei musíte na malém základu upevnit motor vpředu dostatečně nízko, vtěsnat tam převodovku, kloubový hřídel a ještě ergonomicky správně umístit pedály. To znamená, že současný pohon předních kol bude pravděpodobně zavržen, takže řidičsky půjde o ještě zábavnější vůz.
Je také dobře, že se Daihatsu vrací k designu první generace, který se postupně stává klasikou. Koncept měří na délku 395 centimetrů, což je skoro o 16 cm méně, než má současná Škoda Fabia. Automobilka se nepouštěla do experimentů, takže zachovala kulatou příď, upravila spodní otvor v nárazníku a vytvořila zamračený design LED světel.
Boky zdobí žebrování za předními blatníky a dynamický výřez ve spodní části dveří. Záď je elegantně zakulacená, prostá agresivních detailů. Přesto výřez v nárazníku s centrální koncovkou výfuku dodává vozu atraktivitu. Digitalizace zjednodušila interiér a pokud nás zrak nešálí, hlavice řadicí páky naznačuje přítomnost manuální převodovky. Vtipným detailem jsou popruhy místo vnitřních klik dveří.
Zdroj: Carscoops, Motor 1, Daihatsu, Toyota I Video: Toyota,