Diskuse: Mají mít elektromobily parkování zdarma?
Také letos mají v Praze auta s registrační značkou EL dál povolené bezplatné parkování v modrých i fialových zónách, tohle zvýhodnění ale brzy skončí. Co si o tom myslíte vy?
Od ledna 2026 Praha plánuje pro elektromobily jen zlevněné parkovací tarify, ne úplné osvobození. Cílem je motivovat ke koupi elektroaut, ale zároveň zachovat férovost vůči ostatním řidičům. To třeba v Brně jsou méně vstřícní, zavedli pouze vyhrazená parkovací místa pro elektromobily u dobíjecích stanic.
V Česku zatím nefunguje žádná nízkoemisní zóna, ale novela zákona o ochraně ovzduší z roku 2025 už dává městům možnost takové zóny vymezit. Znamená to, že obce budou moci samy rozhodnout, zda a kam pustí starší diesely nebo benzínové vozy bez filtru pevných částic – a naopak, jestli dají elektromobilům volný vjezd nebo jen slevu.
Inspirace ve světě
Zkušenosti z Číny, kde ve velkých městech probíhá masivní přechod na elektromobilitu, ukazují, že nahrazení spalovacích aut bateriovými vozy skutečně snižuje koncentrace oxidů dusíku (NOₓ) a prachových částic z výfuků. Vliv dopravy se samozřejmě prolíná s dalšími faktory – počasím, průmyslem či topením. Jisté ale je, že v městských ulicích s velkým provozem elektromobily pomáhají čistit lokální ovzduší od výfukových zplodin.
Na druhou stranu, emise z opotřebení pneumatik, brzd a vozovky – tzv. non-exhaust částice – zůstávají problémem, který elektrický pohon sám neřeší. U těžších vozů, a tedy i části elektromobilů, může být otěr pneumatik dokonce vyšší. Studie ukazují, že tyto neviditelné částice dnes tvoří až polovinu znečištění PM₁₀ v městském prostředí. Rekuperační brzdění sice část emisí z brzd snižuje, ale hmotnost vozidel a množství provozu se zatím nemění.
Odborníci proto varují, že elektromobilita sama o sobě města nevyčistí. Skutečný efekt přichází teprve tehdy, když se s ní spojí omezení dopravy v centrech, podpora MHD, pěší a cyklistické infrastruktury. Tam, kde města kombinovala tyto kroky – například v Paříži nebo Londýně – klesly hodnoty NO₂ i prachových částic nejrychleji. Elektromobil tedy není kouzelná hůlka, ale součást větší mozaiky.
Co si o tom myslíte vy?
- Je fér, aby elektromobily parkovaly zdarma, když zabírají stejné místo jako ostatní auta?
- Měly by výhody platit jen pro lehčí nebo sdílené EV, ne pro velká SUV?
- Měly by města zavést nízkoemisní zóny, i kdyby to znamenalo zákaz vjezdu pro část starších aut?
- Nezasloužila by si větší podporu MHD a cyklisté, místo dotací na parkování?
Zdroje: ResearchGate, Co se deje v Brně, ČHMÚ, Nature, OECD, Parking Praha, video a foto: auto.cz