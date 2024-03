Automobilky špehují řidiče a data prodávají. Co se s nimi pak děje?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Trvalé připojení k internetu se v moderních autech rozmohlo velmi rychle a dnes už člověk těžko najde model, který by neměl takovou službu alespoň mezi příplatky, ne-li přímo ve standardní výbavě – samozřejmě s výjimkou těch nejlevnějších vozů.

V řadě aut to má značné výhody v podobě dat o dopravě v reálném čase ve vestavěné navigaci, elektromobily mohou rovnou s trasou samy plánovat zastávky pro nabíjení a také vozům mohou chodit aktualizace palubního softwaru, mimo řady jiných praktických funkcí.

Automobilky také skrz internetové připojení sbírají informace o tom, jak a kde se auto používá. Dokud jde o anonymizovaná data, očištěná o cokoliv, podle čeho by mohlo být možné dohledat konkrétního řidiče, těžko v tom vidět problém. Jenže podle reportu novin New York Times tomu tak v USA často není a automobilky navíc informace prodávají pojišťovnám.

Některé z nich už roky v USA – a nejen tam – nabízejí svým zákazníkům krabičky do aut či aplikace do smartphonu, které budou monitorovat jejich jízdu. Zjistí, jak moc jezdí, jak rychlí jsou v zatáčkách, jak prudce brzdí a zda překračují rychlostní limit. Do vědomého sledování se lidé pochopitelně moc nehrnou, a tak si pojišťovny našly jinou cestu, jak se k těmto datům dostat. Kupují je od automobilek, které data sbírají ze svých k internetu připojených vozů.

Zdánlivě nevinné hodnocení

V některých případech o tom řidiči vědí, v jiných však nikoliv. Může se to skrývat i za takovou drobností, jako zapnutí hodnocení jízdy ve smartphonové aplikaci k vozu. Informace o tom, že data řidičů může dostat třetí strana, přitom bývají skryté v sáhodlouhých podmínkách použití, které řada lidí nečte – už vůbec ne detailně – a prostě je odsouhlasí.

Koncern GM už léta ke svým vozům nabízí vzdálenou asistenci OnStar. Nadstavba Smart Driver je volitelnou funkcí, sloužící právě k hodnocení jízdního chování. „Benefity pro zákazníka zahrnují, že zjistíme více o jejich návycích bezpečného řízení a chování vozidla, které s jejich souhlasem můžou být použity pro výpočet pojistného. Zákazníci mohou funkci Smart Driver kdykoliv zrušit,“ citují noviny Malorii Lucichovou, mluvčí GM.

Dodávají však, že některým řidičům se pojistné zdánlivě bez důvodu zvýšilo, i když si funkci neaktivovali. A že si ji zkusily na vlastní kůži a nikde nebylo důrazně uvedeno, že se k datům může dostat jakákoliv třetí strana.

„Není to mezi realistickými očekáváními průměrného spotřebitele, takže by mělo být běžné zdůraznit, že se něco takového děje,“ komentuje předávání dat pojišťovnám Frank Pasquale, profesor práva na Cornellově univerzitě.

V případech jakýchkoliv sledovacích krabiček v autě či aplikací ve smartphonu není jasné, zda ona věc pozná rozdíl mezi tím, jestli je potřeba prudkého krizového manévru kvůli nepozornosti či neschopnosti řidiče, anebo kvůli chybě jiného účastníka provozu. Otázkou je také, jak přístroje určí, když člověk jede ve svém voze jako spolujezdec.

Podle jednoho z majitelů Chevroletu Corvette se dokonce data sbírala i při jízdě na uzavřeném okruhu, která samozřejmě s jízdou v běžném provozu nemá nic společného. A některé aplikace člověka hodnotí i podle toho, jak moc jezdí v noci, což je pro některé řidiče nevyhnutelné.

Koncern GM sice tvrdí, že v podmínkách použití je sdílení dat s třetími stranami uvedeno. Podle Jen Caltriderové, výzkumnice u firmy Mozilla, která loni zkoumala pravidla soukromí u více než dvou tuctů automobilových značek, však lidé nemají moc přehled o tom, s čím vším souhlasili. Pro spotřebitele je podle ní „nemožné pokusit se porozumět“ právničinou naplněné podmínky. Auta označila za „noční můru z hlediska soukromí“.

Podle zaměstnance koncernu GM, kterého noviny nejmenují, na prodávání dat řidičů firmám, které je dále předávají pojišťovnám, tento koncern ročně utrží částku v řádech jednotek milionů dolarů. Tento koncern však podle zjištění novin není jediným, který data svých řidičů prodává. K dalším se řadí Ford, Kia, Honda, Mitsubishi, Subaru či Hyundai. Rozdíly jsou v rozsahu těchto dat; někde jde jen o kilometrový proběh, jinde o detailní zprávu o jízdním chování daného řidiče.