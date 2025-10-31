Toyota vyvíjí osmiválec pro supersporty. Dostane ho i Lexus pro nástupce LFA
Supra v březnu 2026 skončí, ale „velké“ sportovní Toyotě hrana nezvoní. Produkční GR GT se představí začátkem prosince a Lexus mezitím ukazuje vlastní sportovní studii. Společným základem má být nový osmiválec.
Poté, co v březnu příštího roku skončí výroba supry, bude Toyota bez většího sportovního kupé. Nezapomínejme ale, že Toyota v roce 2022 ukázala na tokijském Auto Salonu prototyp závodního vozu GR GT3 Concept a u Lexusu se mluvilo o nástupci legendárního LFA.
Obě automobilky si s vývojem sportovních vozů dávají načas. Vždyť LFA to „z plátna na silnice“ trvalo zhruba deset let. Už na podzim letošního roku Toyota potvrdila, že produkční GR GT bude odhalen 4. prosince 2025 (některé materiály uvádějí 5. 12. japonského času) a podle WhichCar bychom závodní verzi měli vidět soutěžit už příští rok.
Že je projekt ve finální fázi, naznačilo veřejné předvedení maskovaného silničního prototypu i paralelní testy závodního GR GT3. Lexus na Japan Mobility Show 2025 přivezl studii svého sportovního kupé.
Společným pojítkem má být zcela nově vyvinutý vidlicový osmiválec. Podle CarExpertu a Motor1 potvrdil šéf divize pohonů Toyoty Takaši Uehara, že motor konceptuálně navazuje na novou modulární rodinu zážehových motorů 1.5 a 2.0. Dvoulitr G20E v konceptu GR Yaris M cílí na výkon kolem 300 kW a u osmiválce půjde o výrazně vyšší hodnoty, a to i díky přeplňování dvojicí turbodmychadel.
Nepřekvapí, že finální pohon doplní hybridní technologie, nikoli však plug-in hybridní systém, který by zbytečně zvyšoval hmotnost. Automobilka současně chystá odlišné naladění – ostřejší pro toyotu a jemnější pro sériový lexus.
