Nová Toyota Corolla dostane vodíkový pohon. Plničky prý zaručí dostatek kamionů
Nejširší nabídku pohonů má dnes automobilka Toyota, která má v portfoliu spalovací motory od tří do osmi válců, elektromobily, hybridy a vodíkové palivové články. Právě ty chce vměstnat také do nové Corolly, která se právě představila v Tokiu.
Na právě probíhajícím tokijském autosalonu se ukázal koncept lákající na novou generaci Toyoty Corolla. Odvážně tvarované auto působí jako elektromobil a tento pohon skutečně nabídne. Krom toho má být v nabídce ale také tradiční hybridní verze a dokonce i čistě spalovací motory. To však není vše, jak potvrdil šéf vodíkové divize Toyoty Micumasa Jamagata.
Pro novou Corollu se totiž vyvíjí také vodíkový pohon, využívající opět palivové články. Nová generace vodíkového pohonu má být o 20 % účinnější než ten použitý ve druhé generaci sedanu Mirai. Musí být ale také kompaktnější, aby se do podstatně menší corolly vešel. „Jak vidíte z krásných proporcí, potřebujeme velmi chytře navržený systém. Pracujeme na vodíkovém pohonu pro Corollu tím, že zmenšujeme velikost palivového článku, abychom dosáhli kompaktnějších rozměrů,“ řekl Jamagata britským novinářům.
V současné mirai je ostatně i přes rozměry dosahující téměř pět metrů dost málo místa. Spíše než palivový článek pod kapotou to ale způsobují tři veliké nádrže na vodík a také trakční baterie umístěná za zadními sedačkami. Podobné problémy řeší i Hyundai Nexo, který má ale výhodu v karoserii typu SUV a nádrže i s baterií se proto vejdou do podvozku elegantněji.
Zásadním problémem je samozřejmě téměř neexistující infrastruktura, což uznává i Jamagata. Celou situaci připodobňuje ke známému problému se slepicí a vejcem. Podle něj je řešením zvýšit počet kamionů s vodíkovými palivovými články, což povede k výstavbě plnicích stanic. Ani to však není ideální řešení, protože zatímco kamiony obvykle používají tlak 350 barů, osobní auta pracují s dvojnásobným tlakem.
„Hnutí za přechod těžkých nákladních vozů na vodík nyní nabírá na rychlosti, takže současnou výzvou je, jak můžeme stávající infrastrukturu pro vodíkové osobní vozy skutečně přeměnit na infrastrukturu pro vodíkové nákladní vozy,“ uvedl. „Myslíme si, že je to pro nás příležitost, protože pokud budou nákladní vozy spotřebovávat velké množství vodíku, jeho cena klesne.“ Podle Jamagaty průměrný nákladní vůz s palivovými články spotřebuje asi 120krát více vodíku než osobní automobil s palivovými články.
Dnes je vodíková infrastruktura relativně použitelná pouze v Německu, Japonsku a Kalifornii. Všude jinde pokrývá maximálně velká města a třeba v Česku se plnička v Praze potýká s i několik měsíců trvajícími výpadky. To je ostatně problém i jinde a některé evropské plničky už jsou dokonce rušeny. Toyota a Hyundai však i nadále vodíku věří a plánují nové modely. Hyundai nedávno představil druhou generaci SUV Nexo. Do pár let se mezi výrobce osobních vodíkových vozů plánuje přidat i BMW s modelem iX5.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Toyota, zdroj videa: Toyota