Mazda vyvíjí svůj první dedikovaný elektromobil. Na světě má být za dva roky
Japonská automobilka vstupuje do vývoje platformy určené jen pro elektromobily docela pozdě, díky MX-30 však už má zkušenosti. U prvního auta ještě údajně není rozhodnuto, jestli bude orientované na velké objemy výroby, anebo to bude drahá vlajková loď.
Japonská Mazda už má s elektromobily nějakou zkušenost, ať už jde o pár let starý model MX-30 či současnou 6e. Ten první však vznikl na upraveném šasi modelu CX-30 a ten druhý je zase čínským elektromobilem Deepal SL03. Za vývojem jeho techniky tak nestojí Mazda, nýbrž čínská automobilka Changan.
Mazda však investuje do elektromobility – k níž dlouho přistupovala opatrně, ba zdrženlivě – 10 miliard dolarů (210,6 miliardy korun) do elektrifikace své nabídky, a to v době, kdy se přístup ostatních automobilek k elektromobilitě racionalizuje.
Součástí této investice je vznik platformy určené pro elektrická auta s tím, že první vůz na ní stojící má být na světě v roce 2027. Automobilka si totiž podle slov Rjuičiho Umešity, technického ředitele, je vědoma toho, že vzdálenější budoucnost je plně elektrická. V současnosti však investuje i do alternativních paliv pro konvenční auta a nové typy hybridů, které zahrnují i plug-in hybrid s Wankelovým motorem s rotujícím pístem.
„Už jsem jel s prototypem, který je podle mě skutečným ztělesněním ‚jinba ittai‘ – našeho klíčového konceptu souznění řidiče s autem. Má skvělou jízdní dynamiku, takže věříme, že naše elektromobily budou skutečné mazdy,“ cituje Umešitu magazín Autocar.
Díky vývoji MX-30 má značka „spoustu dobrých, zkušených inženýrů“, takže podle něj není problém, že do elektromobility vstupuje později. Aktuálně zatím údajně není rozhodnuto, jestli první elektromobil bude vlajkovou lodí, nebo levnějším autem s cílem prodávat co nejvíc kusů.
„Závisí to na trhu a na regulacích. Pokud by regulace vyžadovaly“ vysoký podíl elektromobilů na prodejích, „musí to být objemové auto. Pokud se pravidla uvolní, můžeme odstranit omezení“ pramenící z potřeby vyrábět auto masově, uvádí dále Umešita. Dva roky před plánovaným uvedením auta je ovšem trochu pozdě přemýšlet nad zaměřením vozu, je tedy možné, že bude přinejmenším v prototypovém stadiu existovat ve více verzích s velkým rozpětím projektované tržní ceny.
zdroj: Autocar | foto: Mazda | video: Auto.cz