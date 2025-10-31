Nový Jeep Compass naživo: Známe ceny i objem kufru
Jeep Compass představený s koncernovou technikou slibuje hodně, mj. čtyřkolku o 375 koních s brodivostí skoro půl metru. Prozatím však na trh přijíždí hybrid a základní elektromobil, obojí s pohonem předních kol, ovšem za slušné ceny.
Již v květnu představená novinka značky Jeep staví na koncernových základech s názvem STLA Medium – evropské platformě pro auta nižší střední třídy. I když se už vyrábí, na první týdenní test na českých silnicích si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, auta budou v ČR až zkraje ledna a čtyřkolka se ukáže až někdy v březnu příštího roku. To však nezabránilo českému zastoupení značky představit vůz alespoň staticky a dát tak novinářům příležitost ho prozkoumat zblízka.
Jde o třetí generaci tohoto modelu; automobilka připomněla i tu první, na kterou by přinejmenším fanoušci značky nejradši zapomněli, ovšem ta druhá nabízela i docela slušnou průchodnost lehčím terénem a prodalo se jí přes dva miliony kusů.
Vnější design nepřekvapí, už jsme ho před pár měsíci viděli, přesto tu pár věcí stojí za zmínku. Jednak, tradiční maska Jeepu se sedmi otvory – v případě představeného kousku samozřejmě zaslepenými, protože jde o elektromobil – tu má také osvětlení napříč šířkou vozu, což je na přídi jeepu prvenství.
Dále, svítící logo vzadu spolu s obrysovkou napříč zádí není standardem, nýbrž prvkem dražší First Edition, kterou později – na jaře příštího roku – nahradí Summit. Zelená barva Hawaii je jediná bez příplatku a je to jedna ze dvou výrazných, které je možné si objednat. Druhou je modrá Pacific; dále je v ceníku šedozelená Amazonia a tři odstíny šedé. Všechny barvy je možné mít také s černou střechou.
Černé plasty ze všech stran jsou na elektromobilu lakované a slouží skutečně k ochraně karoserie. V případě poškrábání či zlomení se totiž plast dá snáze vyměnit, než plech opravit.
Interiér, do nějž se dostanete pomocí klasické mechanické kliky, zaujme sedačkami s velmi výrazným bočním vedením; dle katalogu ve všech výbavách, nejen v prozatím vrcholné First Edition. Jejich potah působí gumově; jde o omyvatelný vinyl, což u auta, které má jezdit i v blátě, dává smysl. Zde je však ten vinyl perforovaný, takže to s tím blátem nebude zas tak horké. A ostatně, klasická kůže je omyvatelná taky a na dotek působí příjemněji.
Těší spousta odkládacích přihrádek, z nichž dvě ve středové konzoli jsou uzavíratelné a polička před spolujezdcem – navíc ke standardní schránce před jeho koleny – má pogumovaný povrch, aby v ní předměty neklouzaly. Fajn je také bezdrátová nabíječka mobilů s chlazením.
Centrální displej má 16“ úhlopříčky a je už ve standardu. Má pod sebou řadu fyzických tlačítek; jsou sice na společné liště, a tak půjde patrně o nějaké mikrospínače, ale jsou to skutečná, ne dotyková tlačítka. V představeném elektromobilu je to úplně vlevo aktivace režimu jízdy jedním pedálem, dále vpravo jde o zkratky k jednotlivým sekcím infotainmentu a za knoflíkem pro ovládání hlasitosti trůní základní tlačítka pro klimatizaci. Teplotu však je třeba ovládat v displeji.
Displej je očividně dělený na dvě nesouměrné části s tím, že vpravo můžete mít nějaké informace o jízdě. Právě zde vidíme klíčovou věc – možnost aktivace přípravy baterie na rychlonabíjení, která dlouhodobě testovanému Peugeotu e-3008, stojícímu na stejné technice, trestuhodně chyběla.
Konečně stojí za zmínku zadní sedačky, které jsou díky rozvoru auta 2.795 mm velmi prostorné, a kufr, jehož šířka je 1.005 mm, délka 911 mm a objem před sklopením sedaček 550 litrů. Má dvojitou podlahu, pod níž je i v dolní poloze prostor, ovšem ten bych osobně upřímně využil na rezervní kolo, které ve standardu není ani u jedné varianty. Je pravděpodobné, že v plug-in hybridní verzi či v elektro-čtyřkolce zde tento prostor nebude.
Stejný jako peugeoty?
Z technických dat a použité platformy to na první pohled vypadá, že compass bude jen přeznačkovaným Peugeotem 3008, ale minimálně v elektrické verzi tomu tak úplně nebude, jak je znát i z možnosti předpřipravit baterii na rychlonabíjení na displeji. Podle zástupců automobilky se platformy neustále vyvíjí, takže když nějaké auto na ní přišlo před rokem a půl, dnes je zapracována řada změn.
Přesto, pod kapotou verze e-Hybrid bude 1,2l tříválec pracující s 48V technikou, která dokáže pomalu jezdit i na elektřinu. Celkový výkon tohoto systému je 145 koní a bude pohánět vždy přední kola. Plug-in hybrid dostane techniku jinou, zatím konkrétně neznámou, ovšem s nejvyšším kombinovaným výkonem 195 koní, opět mířícím výhradně na přední kola.
Elektromobily budou v nabídce celkem tři. Základní předokolka má výkon 213 koní a baterii s kapacitou 74 kWh. Toto provedení má dojet 500 km na jedno nabití. Druhý stupeň je rovněž předokolka, ovšem s kapacitou baterie 96 kWh a dojezdem až 650 km na jedno nabití.
Konečně, čtyřkolka je vybavená baterií o 96 kWh a přidává ke slabšímu přednímu elektromotoru ze zmíněných dvou druhý, který nabídne 180 koní zadním kolům. Dojede až 600 km daleko. Všechny tři verze se budou nabíjet až 160 kilowatty na rychlonabíječce a palubní nabíječka na střídavý proud bude mít 11 kW ve standardu, resp. 22 kW za příplatek. Tepelné čerpadlo je u všech variant příplatkem za 30 tisíc korun, funkce V2L však je ve standardu.
Zástupci automobilky hovoří u čtyřkolky o režimu 4WD Lock, který má znamenat výkon 50:50 na přední i zadní kola. Samozřejmě jde o elektronické nastavení výkonu elektromobilů, ovšem pořád jde o Jeep, takže můžeme očekávat víc než slušné schopnosti v terénu. Vůz bude mít jízdní režimy i pro terén už od základní předokolky a samozřejmostí je i simulace samosvorných diferenciálů pomocí přibržďování protáčejících se kol.
Na jízdu v terénu se kromě oplastování karoserie myslelo i nájezdovými úhly, které jsou v rámci této platformy nejlepší – 20° vpředu a 26° vzadu. Světlá výška je 200 mm, brodivost hybridní verze je 408 mm, u elektro-verze je to 470–480 mm a čtyřkolka také má o chloupek lepší nájezdové úhly.
Vespod je mezi hybridem a elektromobily také rozdíl v brzdách – elektriky mají ventilované i zadní kotouče, hybrid jen přední – a v zavěšení zadních kol, kdy elektrické provedení mají vzadu víceprvkovou nápravu, kdežto hybrid má klasickou torzní příčku. Je ale lepší pro tažení – zvládne 1.150 kg oproti rovné tuně elektromobilu. Nejlepší tady má být plug-in hybrid, který má utáhnout až 1,5 tuny; dynamické zatížení střechy všech verzí bude 100 kg.
|Nový Jeep Compass - Motorizace a ceny zaváděcích verzí
|Motorizace
|e-Hybrid 145 k
|Electric 74 kWh
|Motor
|1.199 ccm, I3, zážehový
|synch. elektromotor s perm. magnety
|Převodovka
|6st. dvouspojková, FWD
|1st. reduktor, FWD
|Nejvyšší kombinovaný výkon
|107 kW (145 k)
|157 kW (213 k)
|Nejvyšší točivý moment
|230 + 50 Nm
|345 Nm
|Nejvyšší rychlost
|188 km/h
|180 km/h
|Zrychlení na 100 km/h
|10,3 s
|8,5 s
|Kombinovaná spotřeba
|5,8-5,9 l/100 km
|17,5 kWh/100 km
|Kapacita baterie
|0,876 kWh
|74 kWh
|Pohotovostní/maximální hmotnost
|1.592/2.140 kg
|2.123/2.670 kg
|Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu
|1.150/750 kg
|1.000/600 kg
|Standardní/maximální objem zavazadelníku
|550/1.561 l
|Dojezd na elektřinu
|-
|500 km
|Nejvyšší nabíjecí výkon
|-
|11 (22)/160 kW
|Délka × šířka × výška
|4.552 × 1.904 × 1.675 mm
|Rozvor náprav
|2.795 mm
|Světlá výška
|200 mm
|Brodivost
|408 mm
|470 mm
|Přední/zadní nájezdový úhel
|20°/26°
|Přední/zadní brzdové kotouče
|304×28/290×12 mm
|365×37/356×26 mm
|Základní ceny
|Altitude
|799.900 Kč
|1.049.900 Kč
|First Edition
|889.900 Kč
|1.109.900 Kč
Základ pod 800 tisíci
Automobilka do compassu vkládá velké naděje, jelikož jde o zástupce segmentu C-SUV, který v evropských i českých prodejích tvoří čtvrtinu automobilového trhu. Cenou se však podbízet nechce.
Verze Altitude startuje na 799.900 korunách za hybrid a 1.049.900 korunách za elektrickou verzi o 74kWh baterii a výkonu 213 koní. Ten 16“ centrální displej tu je už ve standardu, stejně jako LED světlomety, bezklíčový přístup, adaptivní tempomat, polosamočinné řízení úrovně 2, látkové čalounění a 18“ litá kola u hybridu, devatenáctky u elektromobilu.
Zaváděcí First Edition s cenou od 889.900 korun za hybrid a 1.109.900 korun za elektromobil přidává navíc osvětlenou přední masku a linku napříč zádí se svítícím logem Jeep, zatmavená zadní okna, bezdrátovou nabíječku mobilu, vyhřívaná přední sedadla, volant i čelní sklo, technologii LED Matrix, couvací kameru s úhlem záběru 180° či elektrické páté dveře; kolům zůstává průměr 18“. U elektromobilu jsou však kola v této verzi dvacetipalcová.
Ceny plug-in hybridní verze a elektromobilu s 96kWh baterií zatím nejsou na světě, můžeme je očekávat v lednu roku 2026. O další dva měsíce později výbavu First Edition nahradí podobně bohatá verze Summit. V té době přijde na svět také čtyřkolka, která bude k mání ve verzích Upland a Overland, a výhradně v elektrickém provedení o kombinovaném výkonu 375 koní.
zdroj: Autorský text | foto: Jeep, Marek Bednář/Auto.cz | video: Marek Bednář/Auto.cz