Ojetý Ford F-150 (14. generace) – Spolehlivý tahoun z Ameriky

Ojetý Ford F-150 (14. generace) – Spolehlivý tahoun z Ameriky
Čtrnáctá generace Fordu F-150 působí ještě robustněji než kdy dřív. Je to stále klasický rámový pick-up, ale už bez zbytečné hrubosti – zvenku americký obr, zevnitř kultivovaný dálkový společník. Cenově už velmi zajímavá ojetina, ale co servis?
Současná, tedy čtrnáctá generace Fordu F-150 se vyrábí už od roku 2021. A podle Jana Hladkého z Unitesty, který se dlouhodobě specializuje na americké vozy, platí jednoduché pravidlo: devadesát procent problémů nevzniká z výroby, ale kvůli zanedbanému servisu nebo špatně opraveným bouračkám. Jinými slovy – samotná konstrukce Fordu F-150 drží, dokud ji majitel nezanedbá. První roky výroby trápila automatická převodovka, ale novější kusy už jezdí velmi dobře a z pohledu mechanika patří k nejlepším, co kdy Ford u pick-upů vyrobil.
Při pravidelné údržbě a bez dřívějšího poškození havárií vydrží prakticky „jako kamion“. Mechanik zdůrazňuje, že u těchto aut je klíčové, v jakém režimu žila první léta svého života. Správně provozovaný vůz, který tahal přívěsy v mezích a dostával teplé starty, může bez zásadních oprav dosáhnout klidně půl milionu kilometrů. Opačný extrém – zanedbaný kus po těžké nehodě – dokáže během pár měsíců proměnit idylický americký sen v noční můru. Důležité je proto vždy kupovat auto s dohledatelnou historií a vyhnout se pochybným dovozům z aukcí, kde se často maskují strukturální opravy.
Navzdory své velikosti se F-150 čtrnácté generace chová překvapivě civilizovaně. Majitelé říkají, že jede až neuvěřitelně, v tom nejlepším slova smyslu. Na dálnici umí být tichá, ve městě lehkonohá, a přesto si ponechává sílu a tah, který by čekal člověk spíš od lehkého náklaďáku. Při správném servisu zvládá i těžké pracovní nasazení. Styl řidiče přitom hraje větší roli, než se zdá – dálkové cesty v klidném tempu a šetrné zacházení při tahání přívěsů výrazně prodlužují životnost převodovky, turbodmychadel i rozvodů.
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!