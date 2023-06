Ochutnávka nového The Grand Tour je tady! Podívejte se, co připravili Clarkson, Hammond a May i v Česku

Nový The Grand Tour z Česka a okolních středoevropských zemí se už brzy objeví na vašich obrazovkách. Slavná trojice britských moderátorů nám v oficiálním traileru konečně ukazuje, co nás čeká.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May konečně přijíždějí na vaše obrazovky v novém pokračování populárního pořadu The Grand Tour! Nejnovější eskapády nejslavnějšího tria automobilových moderátorů se budou odehrávat ve střední Evropě a už z minulosti víme, že při natáčení navštívili i Česko. Už v minulých týdnech internetová televize Amazon Prime zveřejnila, že vysílání filmu The Grand Tour s podtitulem Eurocrash zahájí 16. června.

A teď nám odhaluje první ochutnávku v oficiálním traileru a opravdu se máme na co těšit! Britští moderátoři zahájili svou přibližně 2200 kilometrů dlouhou cestu Evropou v polském Gdaňsku a přes Česko, Slovensko a Maďarsko dojeli až do Slovinska. Na cestu si vybrali trojici bizarních aut, jakými jsou maličký Crosley Convertible, extravagantní Mitsuoka Le-Seyde a netradiční pick-up kabriolet Chevrolet SSR.

Při prozkoumávání zemí nacházejících se za bývalou železnou oponou současně vyzkouší i produkty zdejšího automobilového průmyslu. Oficiální trailer tak potvrzuje, že se můžeme těšit na Jeremyho Clarksona za volantem historické závodní Škody 1100 OHC vyvinuté pro Le Mans, nejmodernějšího českého supersportu Praga Bohema nebo všechny společně v monopostech Metalex.

A nová ochutnávka toho ukazuje mnohem více. Nezapomenutelným diváckým zážitkem nepochybně bude také krádež realistické podobizny Nigela Mansella z Muzea voskových figurín v Krakově. Už jen připomínáme, že to a spoustu dalšího uvidíte v nejnovějším The Grand Tour: Eurocrash už za deset dnů.