Odpovídáme na ty nejčastější otázky o karavanech!

Od jaké hmotnosti se u nás musí platit za karavan mýto?

Mýto se v České republice platí u obytných vozidel nad 3,5 tuny. Od 1. ledna 2021 jsou poplatky pro tyto automobily sníženy vládním nařízením, které bylo schváleno v listopadu loňského roku. Platí přitom, že mýto na dálnicích je vyšší než na vybraných silnicích 1. třídy, které zpoplatněnému užívání rovněž podléhají. Rovněž je důležitá denní doba, kdy se mýto za průjezd vybírá – v noci bývá o trošku dražší než přes den (viz tabulka). Například pro obytné vozidlo s dvěma nápravami v kategorii nad 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny s emisní normou Euro 6 se sazba snížila z někdejších 1,67 Kč/km na 0,044 Kč/km dálnice. Na 1. třídě je to dokonce jen 0,024 Kč/km. U starších vozů ve stejné kategorii, avšak v normě Euro 0-4 je sleva ještě výraznější – z původních 2,82 Kč/km na 0,056 Kč/km.

Mýtné na dálnicích a silnicích pro obytné vozy nad 3,5 tuny Komunikace/čas Emisní norma Dálnice Euro 0-IV Euro V, EEV Euro VI Vyšší 5.00 – 22.00 0,056 0,048 0,044 0,042 22.00 – 5.00 0,057 0,048 0,045 0,042 Silnice I. třídy 5.00 – 22.00 0,036 0,027 0,024 0,021 22.00 – 5.00 0,036 0,028 0,024 0,022 Zdroj: Asociace caravan clubů

Mohou policisté nebo celníci kontrolovat i dodržování takzvaných fytosanitárních omezení v rámci EU, tedy převážení masných výrobků nebo ovoce? Tohle všechno s sebou přece bereme v obytných autech na cestu! Platí obdobná pravidla také pro Velkou Británii po brexitu?

Za celých čtyřicet let, co cestuji s karavanem nebo obytným vozem po světě, jsem kontrolu potravin nezažil. Ovšem teoreticky k ní dojít může, celníci s pracovníky Státní veterinární nebo rostlinolékařské správy mají pravomoc zastavovat vozidla a kontroly na hranicích dělat. V posledním období se jejich četnost zvýšila, ovšem zaměřují se na nákladní vozidla a dodávky přepravující potraviny. Co se týká Velké Británie, po jejím vystoupení z EU se od 1. ledna letošního roku stala z hlediska dovozu potravin do Evropské unie třetí zemí. Jestli a jak budou probíhat kontroly, to se ukáže až v praxi, ale lze je očekávat. Ostatně vezměte si, co se dělo v lednu v evropských přístavech řidičům kamionů, kterým zabavovali i svačiny.

Odpovídal Vladimír Chomát, Asociace caravan clubů

Svět motorů 10/2021

Rádi bychom si sami postavili vlastní karavan, ale nevíme, zda je to možné. A pokud ano, co je vše potřeba? Chceme využít karoserii Volkswagenu T4, která je bez dokladů. Jak na to?

Pokud byste si chtěli postavit obytné auto na trvale vyřazeném vozidle, máte smůlu, takový vůz nelze v České republice znovu uvést do provozu. Muselo by opět projít schvalovacím procesem a plnit nejnovější mezinárodní požadavky na konstrukci vozidla, což je například kvůli emisím či hluku u vámi uváděného vozidla nereálné. Oživit vyřazené vozidlo přepsáním na „historické značky“ také nejde, protože historické vozidlo přestavovat nelze. Ovšem přestavba provozovaného vozidla problémem není. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 musí být v obytném automobilu minimálně: sedadla a stůl, dále uspořádání pro spaní, které může být vytvořeno ze sedadel, k tomu ještě zařízení pro vaření a skladové prostory. Toto všechno musí být trvale upevněno v obytném prostoru. Stůl však může být konstruován tak, aby bylo možné jej snadno odstranit. Doporučujeme navštívit zkušební STK, která má zkušenosti s přestavbami vozidel, a domluvit se na bližších podmínkách přestavby.

Odpovídal Vladimír Dušek, Poradenské centrum pro STK

Jakým podmínkám podléhá schválení topného tělesa na palubě (na vaření, ohřev vody, topení)? Je to jen na výrobci, nebo se musí starat i karavanista?

Obvykle to bývá schváleno a certifikováno výrobcem. U nás žádné kontrole a revizi na STK nepodléhají. Zodpovědnost za správné provozování je na majiteli vozidla. V okolních státech, například v Rakousku nebo Německu, se dělají odborné kontroly na plynová zařízení a následně je vylepena kontrolní známka.

Odpovídal Jiří Rejmon, Profesní komora STK

Slyšel jsem, že problém při cestě obytným autem může představovat voda. Není mi jasné proč. Jaké jsou tedy podmínky pro její převoz?

O nařízeních regulujících samotné podmínky převozu vody nevíme. Problém totiž není v jejím samotném převážení – pouze se někdy čerpá až na místě kvůli velké hmotnosti, aby vozidlo cestou nepřekročilo povolený limit. Čeští karavanisté mívají problém s přetížením zejména u našich jižních sousedů, kde se velmi často můžeme s převažováním setkat.

Kde v Evropě jsou na karavanisty přísní, a kde naopak benevolentnější?

Alpské země jsou obvykle striktní k nepovoleným věcem a přespávání, kdekoli se s autem zastaví. Proti tomu ale zase disponují dostatečnou infrastrukturou kempů, oficiálních karavanových stání na zpevněné ploše mimo kempy s přípojkami vody, elektřiny a místem pro likvidaci odpadů, takzvané stellplatzy, takže s odstavením vozu nebývá problém. Naopak zeměmi kavaraningu zaslíbenými jsou skandinávské státy.

Odpovídal Libor Budina, Autoklub ČR

Změnilo se něco pro obytné vozy do 3,5 tuny a soupravy s obytnými přívěsy s příchodem e-viněty?

Povinnost pořídit si elektronickou dálniční známku platí pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny, tedy i obytná auta.

Odpovídal Martin Opatrný, Cendis