Odtahování opuštěných aut z veřejných komunikací bude snazší

Současný zákon umožňuje odtah vraku auta pouze v případě, že má silně poškozenou karoserii nebo mu chybí motor. Předkladatelé poukazují na to, že za současného stavu se silnice a veřejná parkoviště mohou stávat místem pro bezplatné uskladnění nepotřebného a často zcela opuštěného majetku. Většina odstavených vozidel podle nich přitom nesplňuje definici vraku v souladu se zákonem a zákon nezakazuje ani stání vozidel na pozemních komunikacích bez platné technické kontroly.

"Zákon je očekávaný všemi samosprávami," řekla senátorům za předkladatele poslankyně Zuzana Ožanová (ANO). Podle senátorky Renaty Chmelové z klubu lidovců a nezávislých novela zahrnuje všechny nejproblematičtější případy z praxe, například i vozidla v takzvaném polopřevodu, tedy fakticky vyřazená z registru. V její domovské Praze 10, jak uvedla, zabírají parkovací místa tři stovky odstavených vozidel, která za současné legislativy nelze odstranit.

Novela předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud by provozovatel nereagoval, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele až po dvou měsících. Provozovatele by také musel informovat o tom, kde si může automobil vyzvednout. V případě, že by provozovatel o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace by je mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.

Radnicím novela usnadní obnovování parkovacích oprávnění v parkovacích zónách. Obce budou mít právo nahlížet do patřičných registrů a samy si ověřovat údaje o žadatelích.