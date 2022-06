Ojetá Kia Ceed (CD): Možná jedno z posledních normálních aut

Když se v roce 2006 představila první Kia cee'd, překonávala nedůvěru kupujících v korejskou značku výrobou ve slovenské Žilině a také sedmiletou zárukou. Mnozí tvrdili, že zlepšující se parametry a slušná prostornost jsou jedna věc, ale kvalita druhá. Už první cee'd však výdrží přesvědčil – většina těchto aut má po 300.000 km původní všechny hlavní díly podvozku včetně tlumičů a diesel řady U II (1.6 CRDi) je s velkým odstupem nejspolehlivější hnací jednotkou kategorie levnějších ojetin. Po svých majitelích zpravidla nechce vůbec nic, a dokonce i řetěz pohonu rozvodů je zde opravdu bezúdržbový – což jak známo výrobci tvrdí vždy, ale málokdy to bývá pravda.

Nedejte na povídačky

Naopak benzinové motory úplně šťastné nebyly. Základní čtrnáctistovky řady Gamma byly zkonstruovány na vysoký specifický výkon – tvarem sání, časováním ventilového rozvodu i samotným poměrem vrtání (77 mm) vůči zdvihu (75 mm). V nízkých otáčkách neměly dobrou účinnost a katalyzátor coby součást plechových výfukových svodů je vytrestal úplně stejně jako chvíli předtím motory 1.2 HTP od Škody. Rozpadal se a zpětně nasán do motoru způsoboval nejen zničení hlavy, ale zde i vydření samotných válců. Větší šestnáctistovka k tomu přidávala problémy s řetězovým rozvodem. Pokud tak najdete dost lidí, kteří vám i přes odolné podvozky a spolehlivé diesely budou tvrdit, jak sousedovi kia nic nevydržela, je to vina motorů řady Gamma – po roce 2013 už nahrazovaných řadou Kappa.

V aktuálním ceedu vycházejí všechny motory už z této nové řady, která je s nadčtvercovou konfigurací vrtání a zdvihu účinnější při nízkých otáčkách, a hlavně zatím velmi spolehlivá – a to v atmosférických (1.4 CVVT) i přeplňovaných (1.0, 1.4 a 1.5 T-GDI) modifikacích.

Poprvé skvělý

Kritiku zaslechnete také na podvozky. A vlastně oprávněnou. Měkká zadní pera způsobovala výrazný pokles zádě při naložení, což českým chalupářům vadí asi víc než jiným národům. A byť ladění vozů bylo celkově měkké a bez ambicí na rychlé průjezdy zatáček, na nerovnostech se přesto zezadu ozývaly rány. To platilo u první (ED) i druhé generace (JD – 2013 až 2018), byť například modely GT-Line, nabízené po roce 2015, už vykazovaly známky velmi pečlivého sladění per a tlumičů. Poslední ceed však v roce 2018 přišel s kompletně přepracovaným podvozkem, kde se hlavně změnil sklon zadních tlumičů. S podélným ramenem nápravy v pozici u nezatíženého vozu nyní svírají pravý úhel, takže jejich zdvih při přejezdu nerovnosti odpovídá zdvihu kola. Požadované přilnavosti kol se tak dosáhne při menších tlumicích silách, a tedy i menších impulzech od nerovností přenášených do karoserie. Výrobce to využil k možnosti použít účinnější tlumiče, aniž by to způsobovalo nadměrné chvění karoserie. Aktuální generace je tak první, která umí přinést pocit, kdy auto jako by letělo nad hrbolatou silnicí, přitom je stále stabilní a bezpečně reaguje na řízení. S účinnějšími tlumiči si dobře rozumějí i silnější pera, takže auto po cestě na dovolenou už nevleče záď po zemi.