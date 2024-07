Ojetá MGF a TF patří mezi nejdostupnější sporťáky. Na co si u nich dát pozor?

MG je tradiční britskou značkou, jež vyráběla zejména sportovní vozy. To však už desítky let neplatí. Recenzované MGF a jeho zmodernizovaná verze TF jsou posledními masově produkovanými britskými sporťáky. Bez problémů je seženete i u nás, a to za cenu od dvou průměrných platů.