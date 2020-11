Ojetá Toyota Corolla Verso (2004 až 2009): Spolehlivost s otazníky

První generace Corolly Verso Evropu minula. Druhé vydání žilo na starém kontinentě pro změnu pouhé asi tři roky. Recenzovaná třetí generace, v Evropě druhá, ale měla našlápnuto do tehdy ještě populárního segmentu kompaktních MPV mnohem lépe. Zatímco praktičnost a velký vnitřní prostor byly už doménou předchůdce, nabídka pohonných jednotek trochu pokulhávala za nejlepšími evropskými konkurenty. U posledního vydání se tak Toyota zaměřila na její rozšíření, a to jak u zážehových, tak u tehdy velmi důležitých vznětových agregátů.

Bohužel to byly právě pohonné jednotky, které nakonec přivodily mnohým majitelům infarktové stavy. Přesto nelze tvrdit, že by všechny byly špatné. Ten dobrý kus však musíte hledat, což vzhledem k menšímu rozšíření modelu na na šich silnicích nemusí být vždy lehké. Zážehové motory byly v nabídce od začátku dva. Menší šestnáctistovka se chlubila výkonem 81 kW, větší osmnáctistovka nabízela 95 kW. Z hlediska dynamiky se jedná o typické japonské agregáty té doby. Aby něco předvedly, potřebují otáčky. To platí dvojnásob, pokud je auto více obsazeno. Oba agregáty jsou zástupci nechvalně proslulé řady ZZ, kterou najdete v mnoha dobových toyotách s motorem uloženým vpředu napříč. Čtyřválce prosluly vysokou spotřebou oleje, o níž stále mezi lidmi kolují všelijaké mýty. Mnozí vám budou dodnes tvrdit, že příčinou jsou obroušené pístní kroužky, jiní zase, že od roku 2003 je tento problém již vyřešen jejich nahrazením odolnějšími. Ani jedno však není pravda.

Příčina vysoké spotřeby dlouhá léta unikala. Až teprve v roce 2005 Toyota vydala servisní bulletin, který celou anabázi se spotřebou oleje popisuje. Její příčinou byly zapečené pístní kroužky, zejména ten spodní stírací z důvodu vysoké teploty pístů. Ve výsledku docházelo až k vydírání kluzné plochy válců a vzniku ovality (válce nejsou kruhové, ale ve tvaru oválu).

Řešení počítalo s nahrazením původních pístů se čtyřmi otvory novými osmiděrovými, které ještě dostaly dodatečnou drážku zlepšující odvod tepla od zmíněného stíracího kroužku. V případě versa byly takto upravené motory ZZ nabízeny od července 2005. Od té doby by tak měl být klid. Tedy od zvýšené spotřeby oleje. Bohužel se objevují jiné závady související se stářím vozu. Třeba natažený rozvodový řetěz. „Rozvody se běžně dožijí maximálně 200.000 km, takže je dobré je včas vyměnit. To platí o obou pohonných jednotkách. Řetěz se totiž natahuje a v extrému může dokonce přeskočit. Naštěstí k setkání ventilů s písty běžně nedochází,“ říká k rozvodům Jan Kotlařík ze společnosti DICompRacing, která se již léta v Rožmitále pod Třemšínem zabývá servisem vozů Toyota se zážehovými motory. Toto však trápí i jiné značky.

Vzhledem k provozu versa s převahou delších jízd mnozí zvolili vznětový motor, který se lépe popere s naloženým autem při rychlém dálničním provozu. Diesely byly v nabídce dva a nejlépe udělal ten, kdo zvolil menší dvoulitr D-4D označený 1CD-FTV. Jedná se asi o nejspolehlivější pohon versa, jakkoliv common-rail Denso má svá specifika. S nimi si však specialisté dokážou poradit. „Systémy od Densa jsou známy zvýšenou citlivostí na mazivost nafty. K dlouhodobějšímu přežití je u nich opravdu důležité tankovat jen osvědčené produkty,“ říká Jiří Váchal, nezávislý specialista na vozy Toyota a Lexus z Litic u Plzně.

Naopak bychom se vyhnuli většímu motoru 2.2 D-4D z řady AD, který se nabízel ve dvou výkonových verzích, přičemž i tady je použit common-rail Denso. Největším problémem těchto motorů je ovšem zaklepávání těsnění do hlavy válců. Dle Jiřího Váchala se však tato závada týká zejména motoru 2.2 D-4D (2AD-FTV), tedy méně výkonné verze se 100 kW. Samotné těsnění se nejprve takzvaně podfoukne. „Téměř vždy se tak stane v místě mezi prvním a druhým válcem,“ upřesňuje problém Jiří Váchal. Prvotní příčinou závady je usazování karbonu na dně pístů. Jak se karbon hromadí, jednoho dne píst „klepne“ do hlavy a to je začátek problému. Obyčejně se to stává po ujetí 200.000 až 250.000 km.

Motory

1.6 VVT-i/1.8 VVT-i/81/95 kW: Oba nabízené zážehové motory potřebují vyšší otáčky k tomu, aby něco předvedly. Pro pohon často zatíženého MPV se tak hodí méně než diesely. Přesto mohou být dobrou volbou za předpokladu, že zvolíte auta vyrobená po červenci 2005. K tomu přispívá třeba nepřímé vstřikování benzinu, takže tyto agregáty nemají problém s jízdou na krátké vzdálenosti. U raných exemplářů bychom si pohlídali, zda předchozí majitel popsaný problém se spotřebou oleje už vyřešil, což bývá docela časté.

2.0 D-4D/2.2 D-4D/D-4D D-CAT/85/100/130 kW: Diesely zastupovaly dva čtyřválce, ten větší ve dvou výkonových verzích. Z nich je jednoznačně lepší volbou menší dvoulitr, který je obecně odolný a vlastně takřka bezproblémový. Naopak větší motor byl takovým průšvihem, že Toyota dokonce rezignovala na vývoj vlastních dieselů pro příčnou zástavbu do karoserie a raději je pro poslední vydání avensisu kupovala od BMW. Žel i ty mají nějaké problémy, ale o tom zase jindy.

Problémy

Motor 2.2 D-4D: O závadách více v textu. U výkonnější verze D-CAT se přidává problém se zásobníkovým katalyzátorem oxidů dusíku (ano, používají dnešní diesely bez SCR, nabízela Toyota už v minulé dekádě).

Spojka: Vadný hlavní válec hydrauliky ovládání spojky u zážehových motorů. Vinou toho je obtížné řazení převodů.

ABS/VSC: Svítící kontrolka ABS/VSC (ESP). Příčinou může být vadný snímač úhlu natočení volantu.

Lampy: Praskající žárovky H7 v hlavních světlometech

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Toyota Corolla Verso

Věhlasu a rozšířenosti konkurenčního touranu třetí generace versa nedosáhla, přesto šlo v celoevropském měřítku o úspěšný model. Na českém trhu to ale (zejména po příchodu roomsteru) snadné neměl a za plotem každého bazaru jej tak dnes rozhodně nenajdete, zato ale nabídne více jistoty než mnohými glorifi kovaný německý konkurent. Nabídka v českých bazarech je vcelku skromná a většina inzerovaných ojetin pochází z importu. Českým dovozcům i různým nepoctivcům ale okrajová toyota nikdy moc nestála za námahu, a tak je na českém trhu výběr jen z pár desítek kusů, avšak nečíhá mezi nimi zdaleka tolik pastí. S benzinovými motory je verso volbou jistoty a coby tajný tip se dá doporučit i proto, že většinou pochází od soukromých majitelů a oproti touranu mívá poloviční nájezd i nižší cenu - rozumné kusy dnes najdete už zhruba od 80 tisíc, ty nejlepší stojí dvojnásobek.

Závěr

I přes jisté přešlapy i v případě versa platí, že toyoty jsou odolnější než vozy ze starého kontinentu. Nevýhodou jsou ceny originálních dílů, které mnohdy značně převyšují ceny odpovídajících součástek pro evropské vozy.

Plusy

Vynikající prostornost

Promyšlená kabina

Variabilita

Solidní pasivní bezpečnost

Dodnes moderní palubní deska

Odolný podvozek

Spolehlivější elektronika než u evropských konkurentů

Solidní jízdní vlastnosti

Nezájem zlodějů

V měřítkách japonských aut velmi dobrá ochrana proti korozi

Často jasný původ a průhledná servisní historie

Minusy