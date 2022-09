Ojeté BMW řady 5 (G30/G31): Pokračování známých starostí

BMW třídy 5 letos slaví 50 let výroby a je nejstarší modelovou řadou mnichovské značky. Během dosavadních sedmi generací se podařilo auto vyšší střední třídy vypiplat do vcelku spolehlivého stroje. Přesto šlo i nadále o vůz, který jako ojetina dokáže nového (chudšího) majitele zruinovat. V sedmé generaci se ani na tomto nic nemění, některé chyby se totiž vracejí. Vůz s kódovým označením G30 přišel na trh v roce 2016, o rok později se přidal kombík G31. V prodeji je dodnes, už příští rok by jej ale měla nahradit nová generace G60.

Ačkoliv na pohled vypadá jako evoluce předchozí generace F10, stojí na zcela nové platformě CLAR, která debutovala ve třídě 7 o rok dříve. Platforma určená pro vozy s podélně uloženým motorem, a tedy primárně pohonem zadních kol, umožňuje uplatnit opět celou škálu motorů. V pětce se tak objevily čtyřválce, řadové šestiválce, vidlicové osmiválce a plug-in hybridní systém. Karoserie pokračují už jen dvě – klasický sedan a kombi Touring. Pokus z předchozí generace, liftback Gran Turismo, se totiž přesunul do vlastní série s číslem 6.

Video se připravuje ...

Vytřepaný

Stejně jako dříve platí, že vozu je nutné dát péči odpovídající prémiové třídě. Tedy nešetřit na údržbě ani použitých dílech. Například automatická planetová převodovka ZF8HP druhé generace je známá výdrží a bezproblémovým fungováním, BMW však olejovou náplň označuje jako doživotní. Aby byl takový život delší, je lepší olej vyměnit. Lamely spojkových skupin se totiž obrušují stejně jako brzdové destičky v brzdách. Odebraný materiál se splavuje do oleje, s nímž pracuje hydraulika, citlivá na čistotu i viskozitu maziva.