Ojeté Suzuki Jimny jako dobrá investice? Víme o něm vše, s těmito radami nenaletíte

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Současný svět přináší to, co se naposledy dělo v dobách socialismu – některá ojetá auta mohou být dražší než stejný model nový. Řeč je druhé generaci Suzuki Jimny. V roce 2020 jsme byli svědky toho, že zatímco český dovozce auto nabízel od 468.900 korun, značkový prodejce Mototechna při AAA Auto chtěl za stejný vůz z roku 2019 s 16.000 km na počítadle neskutečných 649.999 Kč. Že si to nevymýšlíme, dokazuje článek ve speciálu Světa motorů Ojetiny 4/2020.

Obecně příchod nové generace modelu logicky sníží ceny těch předchozích. Jenže tohle u jimny neplatí. Když jsem o něm psal coby o ojetině poprvé před třemi lety, došlo tehdy ke skokovému zvýšení cen prakticky ze dne na den o přibližně 2000 eur, trochu obecněji o 20 %. Následující téměř tři roky se ceny ojetých jimny v podstatě nehnuly. O tom se můžete přesvědčit u testovaného exempláře z roku 2008. Jeho stav není bez investic (více v testu ojetiny), a přesto jej áčka prodávají za téměř 200.000 korun. A prodají jej i tak rychle. Fakt neuvěřitelné.

Vysoké ceny původních ojetých jimny potvrzuje také Pavel Paur, jehož firma suzukijimny.cz se ve Slaném na tahle auta léta specializuje. „Kdo chce první jimny ve slušném stavu, bude nejen chvíli hledat, ale zároveň musí sáhnout hluboko do kapsy. A to i u raných modelů, které jsou přes dvacet let staré. Zatímco před lety vám na nákup stačilo 70.000 korun, dnes za takovou částku koupíte v podstatě vrak. Sice možná pojízdný, avšak radost vám dělat nebude.“