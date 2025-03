Ojetý Citroën Berlingo/Peugeot Partner III (B9): Francouzský „sharan“ za polovic

Kdo chtěl před lety hlavně prostor, měl na výběr celou řadu praktických MPV, jejichž typickým zástupcem byl například VW Sharan. Na trhu ojetin je však drahý, což může mnohé vést k úvaze o tom, co obdobně koncipovaného, ale výrazně levnějšího pořídit. Co třeba Citroën Berlingo, respektive Peugeot Partner?

Na první pohled je tady nesoulad. V nadtitulku máme recenzovanou řadu označenou jako III, v úvodním textu ale píšeme o druhé generaci. Má to svůj důvod. Pokud zůstaneme u berlinga, tak jeho první generace vyjela v roce 1996. O sedm let později prošla modernizací, která se běžně značí II. Je to proto, že nešlo jen o facelift, ale o vcelku zásadní technické změny. Navenek mají tahle berlinga jen jinak tvarovanou přední část. Teprve pohled do kabiny odhalí zcela novou palubní desku.

Tím nejdůležitějším je však kompletně změněná elektrická výzbroj, kdy konvenční zapojení původní verze nahradilo modernější multiplexní, u PSA označované jako MUX. V souvislosti s tím se změnilo i interní označení modelu z M49 na M59. Původní berlingo tak prošlo podobným vývojem jako první Citroën C5 a jeho výrazná modernizace C5 II. Recenzovaná druhá generace (Berlingo III) vyjela v roce 2008 a představuje od základu nové auto. Kromě osobní verze Multispace přirozeně existuje také verze Van, která v ojetém stavu zaujme zejména menší řemeslníky.

Vyberte si!

Od samého začátku se berlingo nabízelo ve dvou délkách karoserie. Kratší měří 4380 mm, delší 4628 mm. Rozdíl je pouze v délce zadního převisu, který je u kratší varianty 727 mm, u delší 975 mm. Z toho vyplývá, že rozvor je stejný, a sice 2728 mm. Tohle ovšem platí pouze pro užitkovou verzi Van. Osobní varianta se nabízela výhradně v kratší karoserii, což platí jak pro berlingo, tak také pro partner. Navzdory tomu ale může být až sedmimístná, přičemž počet sedadel byl vázán na konkrétní motorizace s ohledem na cílový trh. Trojici křesílek ve druhé řadě doplňují dvě ve třetí, přičemž sedadla obou řad jsou identická.