Ojetý Fiat 500 (312) - Ukončené nekonečno

Ještě před rokem se zdálo, že spalovací Fiat 500 se délkou produkce vyrovná původní pětistovce, jež se vyráběla 18 let. Chybělo málo – černý pátek 1. března 2024 zastavil možnost zadání vozu do výroby. Ne že by mild-hybridní tříválec 1.0 BSG nesplňoval emise, ale od července budou muset být všechna auta osazena novými elektronickými prvky, jejichž nákladnou instalaci do téměř dvacetiletého základu automobilka vzdala. Navíc má s továrnou v polských Tychách jiné plány – vedle Jeepu Avenger a Fiatu 600 v ní bude na stejné technice vyrábět i Alfu Romeo Junior. V případě městské pětistovky má smysl elektřina, což nástupce z turínského Mirafiori kvituje.

Spalovací „cinquecento“ trhy vyklízí, z prodejen nových aut míří do skladů a bazarů. Zároveň tím končí dlouhá desetiletí trvající éra masového segmentu třídveřových spalovacích vozítek, kam před pěti lety přispívala i Škoda Citigo. Po zastavení linky Fiatu 500 už nosí třídveřovou karoserii jen o 30 cm delší a dvakrát dražší britské Mini a téměř čtyřnásobně výkonná Toyota GR Yaris.

Tři miliony mezi námi

Během sedmnáctileté kariéry se pod kapotou pětistovky postupně vystřídaly zážehové dvou-, tří- i čtyřválce, turbodiesely, přeplňované čtrnáctistovky v modelech Abarth, a dokonce i původně prodělečný elektropohon – ten však byl vyhrazen pouze Kalifornii a Oregonu, kam se dovážel z Mexika, a před pěti lety se začal formou neperspektivních ojetin dovážet k nám. Pětistovky s děrovanými výplněmi nárazníků, velkou zadní stříškou, úzkou lištou s osvětlením zadní značky a často křiklavě oranžovým lakem není důvod vyhledávat.