Poprvé za volantem Fiatu 600e: Styl na prvním místě. Ale co pohodlí?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Italský Fiat se začátkem loňského léta oficiálně vrátil do významného evropského segmentu B, když oficiálně představil náhradu za populární crossover 500X. Novinka oživující jméno legendárního Fiatu 600 se konečně začíná prodávat i v Česku a zatím k nám přijíždí v čistě elektrické verzi a ještě během letoška se začne prodávat i s tradičnějším mild-hybridním spalovacím pohonem.

Se zásadní novinkou Fiatu jsme se poprvé svezli na silnicích nedaleko Prahy a pro automobilku je příchod nového modelu na evropský trh opravdu důležitý. V minulosti byl evropský segment B, dnes také SUV-B, pro Italy vůbec tím nejdůležitějším, protože v něm v minulých desetiletích prodal přes 23 milionů aut. A teď musí navázat na úspěch novinkou, jejímž největším lákadlem je hlavně typicky italský stylový design.

První živé setkání

Už při prvním živém setkání nový Fiat 600e vypadá opravdu senzačně, ale nelze se zbavit pocitu, že tenhle design jsme v posledních letech už viděli a nepřináší moc nového. Na nejnovější evoluci najdete hned trojici rysů, jimiž okamžitě upoutá vaší pozornost. Prvním jsou přední LED světlomety inspirované lidskýma očima, druhým nápaditá zadní světla a ten třetí zdůrazňuje i sama automobilka – rodiště značky oslavuje italskou trikolórou na zadním nárazníku.

Během kratičkých prvních jízd mám tu čest s vrcholnou výbavou La Prima ve výrazném oranžovém odstínu Sun of Italy. Mimochodem, všechny odstíny metalických laků pro vyšší verzi se inspirují italskou přírodou a zvolit si můžete také modro-zelenou Sea of Italy, pískovou Earth of Italy nebo modrou Sky of Italy. Druhou dostupnou variantou je nižší výbava RED v červené, bílé nebo černé barvě.

Vraťme se však k testovanému elektromobilu, protože ten chce okouzlit hlavně stylem. A všimnete si toho i okamžitě při nastupování do kabiny se slonovinovou ekologickou kůží s vyšitými monogramy Fiat. Standardem luxusnějšího modelu je i elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s masážemi, 10,25“ infotainment Uconnect, adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go nebo 360stupňové parkovací senzory. Zvenku ji poznáte podle 18“ litých kol.

A než se přiblížíme k technice a jízdním dojmům, pojďme se ještě věnovat prostornosti a praktičnosti. S délkou 4,17 metru je nový Fiat 600e o maličko kratší než odcházející Fiat 500X a v segmentu B pochopitelně nečekejte velkého obra. Na předních sedadlech je prostorný „tak akorát“ a na zadních sedadlech se budou nejlépe cítit osoby menšího vzrůstu. Při předních sedadlech posunutých úplně dozadu pak je na zadní lavici absolutní minimum místa na nohy.

Fiat pak připomíná, že v kabině vymyslel velký počet úložných schránek s celkovou kapacitou až 15 litrů a za sedadly je k dispozici zavazadlový prostor se základním objemem 360 litrů. Je pochopitelné, že tento elektromobil budete využívat hlavně ve městech, ale vystačí i na cestování ve dvou lidech.

Zatím pouze na elektřinu

Nová šestistovka se v Česku zatím prodává výhradně s čistě elektrickým pohonem a modelovým pojmenováním 600e. A jak už napovídají ovládací prvky v okolí volantu, techniku kompletně přebírá z jiných elektromobilů koncernu Stellantis. Koncernovými sourozenci Fiatu 600e s podvozkovou platformou e-CMP jsou elektromobily jako Peugeot e-2008, Opel Mokka-e, DC 3 Crossback E-Tense, Citroen ë-C4 nebo Jeep Avenger.

Technickým základem Fiatu 600e tak je jediný trakční elektromotor M3 pro pohon předních kol s maximálním výkonem 115 kW (156 koní) a okamžitým točivým momentem až 260 newtonmetrů. Elektrickou energii čerpá z lithium-ion akumulátoru se základní kapacitou 54 kWh (51 kWh využitelná) a oficiálně udávané zrychlení z 0 na 100 km/h trvá rovných 9 sekund.

A jak působí v reálném provozu? Už od koncernových sourozenců víme, že cílem tohoto elektropohonu je hlavně maximální účinnost, a tak cílí na co nejdelší dojezd. Nečekejte tedy trhače asfaltu, protože Fiat 600 je charakteristický spíše klidnějším lineárním zrychlením. Elektromotor reaguje plynule a už při prvních kilometrech jsem si říkal, že tenhle stylový crossover je zejména o dojezdu. Fiat uvádí, že v nejnovějším režimu WLTP umí ujet až 400 kilometrů na jedno nabití a v reálném provozu od toho nebude příliš daleko.

Šestistovku jsem si přebíral s rovnými 80 procenty stavu nabití akumulátoru, s nimiž mi ukazovala aktuální dojezd lehce přes 300 kilometrů. Na relativně prázdných okreskách jsem pak jezdil se spotřebou 14 až 16 kWh/100 km. A pokud ji potřebujete nabít, při připojení ke stejnosměrné nabíječce typu DC disponuje maximálním dobíjecím výkonem 100 kW. V ideálních podmínkách tak nabijete baterii z 20 na 80 procent za 27 minut. Nabíjení jsme si však při prvních jízdách vyzkoušet nemohli.

A bohužel, už mám k nejnovějšímu Fiatu i objektivní kritiku. Není moc pohodlný, a protože jsem si jej poprvé mohl vyzkoušet na rozbitých okreskách okolo Prahy, musím rovnou přiznat, že je pocitově docela tvrdý. Nepochybně budou na vině i až zbytečně velká osmnáctipalcová kola a věřím, že na základních šestnáctkách nižší varianty RED bude o trochu pohodlnějším autem.

Levnější mild-hybrid bude už letos

Už při loňském debutu se začalo mluvit i o elektrifikovaném spalovacím Fiatu 600 s mild-hybridním pohonem, který za chvíli bude doslova za dveřmi. Oficiální české zastoupení značky nám odhalilo, že standardní Fiat 600 Hybrid se v Česku začne prodávat už koncem března a první kousky se na českých silnicích objeví už v srpnu.

Hybridní Fiat 600 bude disponovat přeplňovaným benzinovým tříválcem 1.2 Turbo s 48voltovým mild-hybridem a nejprve se bude prodávat se standardními 100 koňmi, přičemž později nabídku rozšíří i výkonnější verze o 136 koních. Obě motorizace budou mít 205 newtonmetrů točivého momentu. Budou vybaveny šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou a elektromotorem o 29 koních a 55 newtonmetrech.

Velkým lákadlem hybridního modelu bude i skutečnost, že při zachování spalovacího motoru bude umět jezdit po městech i čistě na elektřinu. Fiat uvádí, že mild-hybrid zvládne ujet až 1 kilometr čistě na elektřinu s maximální rychlostí 30 km/h. To využijete zejména při parkování nebo krokování v kolonách.

A teď už to nejdůležitější. Nový elektrický Fiat 600e se v Česku prodává se základní cenou od 799.900 Kč a hybridní sourozenec u nás bude startovat se základní cenou od 549.900 Kč. Testovaná vrcholná výbava La Prima pak s akční slevou 110 tisíc korun stojí výsledných 911.900 Kč. Jediným příplatkem přitom byl vyhřívaný prostor stěračů za 2 tisíce korun.