Ojetý Ford Mondeo 4. generace (Mk5): Méně sportu, více všeho

S příchodem současného mondea, které je 4. generací vozu, ale označovanou jako Mk5, to mezi automobilovými nadšenci zašumělo. Nové mondeo povyrostlo, ztěžklo a přešlo na poněkud americký styl. Snad nejdiskutovanější byla ovladatelnost, která už údajně není tak vytříbená jako u předchůdce. Něco pravdy na tom možná bude, jenže je třeba si uvědomit, že mondeo nikdy nebylo sportovním autem. Oč poslední vydání slevilo na sportovnosti, o to více přidalo na komfortu. Úroveň hlučnosti stejně jako kvalita jízdy jsou lepší než u Passatu B8, ale i Superbu III. Snad jen současný Opel Insignia se mondeu v otázce kultivovanosti vyrovná. Jinak nic, a to včetně vozů střední třídy prémiových značek.

Pro zájemce o ojetinu jsou spíš než sportování důležité jiné vlastnosti. Fakt, že auto přibralo, znamená, že působí velice bytelně. Na rozdíl od kritizování jízdních vlastností, které zůstávají i nadále předností vozu, byť v trochu jiné formě než dosud, byla kritika lacině působící kabiny na místě. Navíc první verze infotainmentu Sync2 měla k dokonalosti daleko, na což tisk neopomněl poukázat. S lety se však interiér zlepšoval, navíc od léta 2016 je k dispozici mnohem pokročilejší rozhraní Sync3. Kritika se vznášela také na vnitřní prostor, jenž mohl být vzhledem k vnějším rozměrům větší.

Jenže zbytek auta byl a je až neskutečně poctivý. Současné mondeo je tudíž kvalitnější než všichni jeho předchůdci, byť nevyvolává takové nadšení. Třeba podvozek. Zcela nová integrální zadní náprava je sice složitá, ale servisy o ní takřka nevědí. Vlastně jediným slabým místem šasi zůstávají brzdy, které se rychle opotřebovávají (i vinou vysoké hmotnosti auta), kotouče těch zadních navíc korodují. Zbytek vozu je ovšem proti rzi chráněn solidně, a to včetně zavěšení kol.

Auto Tip 16/2020

Když opomeneme vzácnou hybridní verzi HEV dostupnou jako jedinou motorizaci v sedanu (od loňska je však HEV nově kombi), pak může zájemce vybírat ze dvou přeplňovaných patnáctistovek – EcoBoost a TDCi a dvou dvoulitrů, rovněž EcoBoost, respektive TDCi. Později dorazil ještě tříválec 1.0 EcoBoost. Naopak úplně na začátku výrobce nabízel ještě čtyřválec 1.6 TDCi, který ale plní vždy pouze Euro 5. Zbytek splňuje normu Euro 6. Motorizace 2.0 TDCi ve verzi s výkonem 110 a 132 kW mohla být kombinována také s pohonem všech kol, který mělo mondeo naposledy ve své první verzi do roku 1996.

Naproti tomu vrcholný dvoulitr TDCi využíval dvojice kaskádovitě uspořádaných turbodmychadel, která mu pomohla k výkonu 154 kW. Právě motor 2.0 TDCi, jenž je stále dědictvím spolupráce se skupinou PSA, a tedy vlastně fordem upraveným motorem 2.0 HDi (řada DW10), je v ojetinách asi největším zdrojem potíží. U hodně ojetých exemplářů se může objevit problém v podobě prasklého unášeče (nebo také muzikusu) pohonu vysokotlakého čerpadla common-railu. Pokud praskne pouze unášeč, vyjde oprava na tisícikoruny. Horší je, když se poškodí také vačkový hřídel, jenž čerpadlo pohání. To si pak servisy naúčtují klidně kolem třiceti tisíc korun. Zvláštností motoru 2.0 TDCi je plastová olejová vana. Vinou softwarové chyby elektronika nedetekovala poněkud vyšší teplotu motoru, tudíž docházelo k přehřívání oleje, což mohlo vyústit až ke zkroucení, v extrému dokonce k jejímu prasknutí. U motoru 1.5 EcoBoost se může vyskytovat úbytek chladicí kapaliny. Motor se ale nepřehřívá a ani tlaková zkouška těsnosti chladicího okruhu obyčejně neodhalí žádné netěsnosti. Jedná se o vzácně se vyskytující problém, který ale servisy Fordu zatím řeší. Naproti tomu závady chlazení, jimiž „proslul“ tříválec 1.0 EcoBoost, by se mondea již týkat neměly. Vzhledem k příchodu tohoto motoru do něj v roce 2015 by již měla být korodující a následně netěsná trubka, vedoucí chladicí kapalinu k uzlu turbodmychadla, již vyměněna za modifikovanou.

Motory

1.5 EcoBoost 118 kW: Modernější a méně problematická zmenšená verze agregátu 1.6 EcoBoost, které již nepraskají písty. Občas se u ní vyskytují zatím trochu záhadné úbytky chladicí kapaliny, jinak by měl být tenhle motor spolehlivý. Jízdně je však trochu nevýrazný.

2.0 EcoBoost/149/176 kW: Zcela dostačující pohon pro auto, jakým je mondeo. Slabší verze působí při jízdě harmoničtěji, takže ve většině jízdních režimů není pomalejší než plnotučná varianta se 176 kW. Motor zdobí solidní spolehlivost. Pozor, verze se samočinnou převodovkou má ojedinělý šestistupňový planetový automat s měničem momentu 6F35 z americké produkce. Tedy nikoliv dvouspojku Powershift či rozšířený planetový Aisin.

1.5 TDCi 88 kW: Zmenšená evoluce motoru 1.6 TDCi je dědicem agregátů PSA řady DV6. Opět přechod na 16ventilovou techniku, hlava je ovšem zcela nová, takže nemá nic společného s původní hlavou motorů DV6 pro Euro 3, respektive 4. S dlouhými převody je sice motor úsporný a tichý, dynamika však trpí.

2.0 TDCi/biTurbo TDCi/110/132/154 kW: Dvoulitr TDCi coby dědic řady motorů PSA DW10 byl nabízen do roku 2019, kdy jej nahradily zcela nové agregáty EcoBlue z vlastního vývoje. Motor je odolný, dynamický, a navíc se mohl párovat s pohonem všech kol. Pozor bychom si dali na funkčnost a chování na samočinné převodovky Powershift neboli dvouspojky 6DCT450.

Náhradní díly na Ford Mondeo 2.0 TDCi 132 kW Uložení spodního příčného ramene 883/1813 Kč Rozvodová sada s vodní pumpou INA 6776 Kč Brzdový kotouč přední ATE 3743 Kč Přední brzdové destičky ATE 3432 Kč

Problémy

Aretace dveří: Pokud aretace vydává zvuky, svědčí o zanedbané údržbě.

Výfukové potrubí: Koroze výfuku je u mondea méně častá.

Kotouče: Brzdy jsou objektivně největší slabinou jinak odolného auta. Zadní kotouče navíc rychle korodují.

Převodovka Powershift: Vznětová mondea mohla být vybavena alternativně samočinnou převodovkou Powershift od Getragu, interně označenou jako 6DCT450. Ford dodává coby samostatný náhradní díl dvouhmotový setrvačník, kupodivu sada spojek k dispozici není. Samostatně však k mání jsou, a sice od amerického výrobce Alto, a stojí přibližně 8500 korun. Naproti tomu mechatroniku lze sehnat pouze u autorizovaného prodejce dílů Ford. Důvodem je nakódování řídicí jednotky, která je součástí mechatroniky. Cenově to vychází na přibližně 45.000 korun. U převodovky Powershift je důležité měnit po ujetí 60.000 km olej a současně provádět takzvanou adaptaci a přizpůsobení bodu záběru spojek.

Šestistupňová samočinná převodovka 6F35: Mondea se zážehovým motorem s výjimkou hybridu používají alternativně americkou planetovou převodovku 6F35. Je bez problému opravitelná s využitím dílů z USA, spolehlivost hodnotí specialisté jako průměrnou. Její zvláštností je přenos momentu z převodovky na diferenciál přední nápravy přes článkový řetěz.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2014 1.6 TDCi/85 kW 216 000 km 229 999 Kč 2015 2.0 TDCi/110 kW 169 200 km 259 000 Kč 2016 1.5 EcoBoost/118 kW 95 000 km 368 000 Kč

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Levný a komfortní

Mezi ojetinami hrálo mondeo už od poloviny devadesátých let roli praktické, výborně jezdící, přesto levnější alternativy k passatu a odjakživa se řadilo ke stálicím střední třídy. Jeho poslední generace byla oproti očekávání do Evropy uvedena s jistým zpožděním, přednost dostaly větší trhy, koneckonců tu byly jasně patrné globální ambice modelu. To se tak trochu promítlo i do jeho ústupu od tradiční jízdní agility, související se vkusem evropské klientely. Naopak tu byl vidět zájem vyhovět všem a v duchu doby přinést maximum moderních palubních technologií, poněkud americky pojatý jízdní komfort a po mnoha letech také opět přišla možnost pohonu všech kol (ten má v ČR sotva pětina ojetin). Nejvíce ojeté pětileté kusy nyní na českém trhu pořídíte i pod čtvrt milionu, perspektivnější exempláře se prodávají spíš od 300 tisíc výše. Srovnatelný Passat B8 běžně vychází minimálně o padesát tisíc dráž, přičemž jeho nabídka je ale v českých bazarech čtyřnásobná.

Závěr

Současné mondeo ubralo na řidičské vytříbenosti a zamířilo ve svém segmentu na ty nejvyšší pozice. Je pohodlné a tiché. V této třídě sotva najdete komfortněji jezdící vůz, když i Peugeot 508 na pohodlí rezignoval.

Plusy

Fenomenální jízdní komfort

Nízká hlučnost

Mechanická odolnost

Pasivní bezpečnost

Může mít pohon všech kol

Kvalitnější než dříve

I nadále relativně dostupný servis

Minusy