Volkswagen Passat Limousine GTE – Jak to jde bez nafty?

Že koncern Volkswagen vidí budoucnost v elektromobilitě, je známá věc. A i když ta hlavní elektrická vlna teprve dorazí, už teď v nabídce jeho značek najdeme řadu aut, která k pohybu využívají právě elektřinu.

Design, interiér Platí to samozřejmě už o samotné značce Volkswagen, u níž si můžete koupit třeba plně elektrický Golf a již brzy i fungl nový hatchback ID.3. Kromě toho však VW nabízí také plug-in hybridní verzi legendy střední třídy – modelu Passat. Dobíjecí hybridy přitom můžeme považovat za jakýsi mezistupeň k elektromobilitě, spojují totiž výhody čistě elektrických vozidel a aut se spalovacím motorem. Nechci opakovat všechny ty dostatečně známé trable, které se vznášejí okolo elektromobilů, však víte: nedostatečná infrastruktura, omezený dojezd, doba nabíjení, životnost baterií, neekologická výroba elektřiny, vysoké pořizovací ceny a tak dále. Jasně, i tyhle problémy se pomalu a částečně daří řešit, ale pořád ne tak rychle, aby elektrická budoucnost nevyvolávala pochybnosti a skepsi. Volkswagen Passat 2.0 TSI (206 kW) – Důstojný nástupce šestiválce Vezměte si třeba nové superrychlé nabíječky Ionity, které sice umí nabít elektrické auto relativně rychle, ale jedna kWh vás vyjde na 20 Kč. Každý ujetý kilometr vás pak bude stát skoro stejně, jako byste jeli s osmiválcem. Elektromobilita zkrátka dnes není (a troufnu si říct, že ještě dlouho nebude) masovou záležitostí. Omezení je pořád hromada. Jenže na druhou stranu automobilky, které samozřejmě musejí vyrábět a především prodávat, drží pod krkem nejrůznější regulace týkající se emisí, nehledě na snahu (nejen) evropských států a měst omezit provoz vozů se spalovacími motory. Řešením by teoreticky mohly být právě plug-in hybridy, tedy vozy, které sice dovedou fungovat jako elektromobily, ale současně nejsou závislé na elektřině, pod kapotou totiž mají také tradiční pohonné ústrojí. Hlavní novinka je schovaná Plug-in hybridní Volkswagen Passat GTE automobilka sice představila už před více než pěti lety, nedávno však tahle elektrifikovaná verze ikony střední třídy prošla modernizací, která se dotkla právě elektrické části pohonu. Auto totiž dostalo větší baterii, jejíž kapacita narostla z 9,9 na 13 kWh. Tím se zvýšil elektrický dojezd, ve starším testovacím režimu měření NEDC se posunul z původních 50 km na zhruba 70 km. Podle novějšího měření WLTP, bližšího reálným podmínkám, se pak bavíme o čistě elektrickém dojezdu okolo 56 km. Ale k tomu se ještě dostaneme. Volkswagen Passat GTE – Příliš drahé šetření Facelift samozřejmě přinesl také drobné úpravy vzhledu, jde o tradiční záležitosti jako přepracované nárazníky, odlišnou masku chladiče či upravené světlomety s diodovou technologií. Naše auto dokonce dostalo příplatkové LED světlomety High Matrix s dynamickou regulací dálkových světel a dynamickými ukazateli směru (za 55.300 Kč), které si zaslouží pochvalu. Zvlášť automatické dálkové svícení funguje moc hezky, podobně jako u podobně řešených světlometů totiž dokáže samočinně zastínit vozy před vámi, takže neoslňuje jejich řidiče. Až na tenhle prostor ale svítí naplno – a moc dobře. Volkswagen se také snažil, abyste hybridní GTE rozeznali od toho běžného. Tím nejnápadnějším poznávacím znamením představují LED světla pro denní svícení ve tvaru písmene "C" v nárazníku. Doplňují je plakety GTE vpředu, po stranách vozu a vzadu nebo modré detaily. Bližší zkoumání odhalí zvláštní masku chladiče – její součástí je víčko konektoru pro nabíjení. No a jestli vás zajímá můj subjektivní názor na to, jak Passat GTE vypadá, pak říkám, že mně se líbí. Konstruktéři se během modernizace samozřejmě vrhnuli také na interiér, zvolili však spíš decentní přístup. V kabině se objevují nové ozdobné prvky a materiály, nově navržené výplně dveří či nový multifunkční volant. Zvláštní je nahrazení analogových hodin na středu palubky osvětleným nápisem Passat. Těžko říct, proč se výrobce rozhodl hodiny s klasickým ciferníkem z kabiny odstranit, možná mu nesedí do vize moderního, digitálního kokpitu. A moderní opravdu je, v Passatu můžete mít digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 11,7“ s různými možnostmi zobrazení a hezkou čitelností, nejvyspělejší infotainment Discover Pro (za 49.100 Kč) přidává další 9,2“ displej na středovém panelu. Standardem pro GTE je jinak osmipalcová obrazovka. Příplatkový infotainment každopádně funguje výborně, je svižný a přehledný. Osobně oceňuji, že Volkswagen v autě ponechal fyzické ovladače. Sice v podstatě jen pro klimatizaci a příbuzné funkce (jako vyhřívání sedadel nebo čelního okna), ale i to pomůže. Hybridní Passat samozřejmě stále nabízí spoustu místa vpředu i vzadu, kvůli přítomnosti baterie se však změnil objem zavazadlového prostoru. Nabízí 402 litrů, konvenční spalovací verze umí 586 litrů.

Motor, jízdní vlastnosti Za kolik jezdí? Plug-in hybridní Passat i po faceliftu spoléhá na pohonné ústrojí, které tvoří 1,4litrový přeplňovaný čtyřválec TSI o výkonu 115 kW (156 k), kterému sekunduje elektromotor o výkonu 85 kW (115 k). Nejvyšší kombinovaný výkon pak podle automobilky dosahuje 160 kW (218 k) a točivý moment 400 N.m. Hybridní ústrojí může fungovat několika různými způsoby. Zajímavé na tom je, že Volkswagen v rámci modernizace ubral jízdní režimy – místo pěti teď Passat GTE nabídne už jen tři. Po této změně automobilka sáhla s cílem usnadnit používání vozu. A je to fakt jednoduché. Režim "EV" znamená využití pouze elektromotoru, takže z auta udělá čistý elektromobil. S výkonem 85 kW samozřejmě od elektrického sedanu nelze očekávat omračující dynamiku, ale popojíždění ve městě je naprosto v pohodě – i díky tomu, že elektromotor hezky reaguje na "plyn". Nový Volkswagen Passat přichází na trh s pořádnou porcí technologických inovací Volkswagen však myslel i na případy, kdy vám síla elektrického pohonu nestačí. Když totiž prošlápnete plynový pedál až přes pojistku, okamžitě naskočí spalovací motor, který se hned zapojí do práce. Čistě na elektřinu Passat GTE umí jet do 140 km/h, po překročení této rychlosti se automaticky aktivuje zážehový čtyřválec. Elektromotor pak funguje jen v roli pomocníka, který je schopen přispět k lepší akceleraci a dynamice. Mód "GTE" pak řidiči poskytuje výhradně veškerý potenciál vozu, auto tedy využívá oba motory a nabízí zmíněných 218 koní a 400 newtonmetrů. Výsledkem je příjemně svižný vůz s pružným projevem, pohotově reagující na pohyby pravé nohy. Jen pro zajímavost jsem si zkusil na mobilu změřit akceleraci z 50 km/h na 150 km/h a vyšlo mně zhruba 11 sekund. Plný výkon hybridní soustava samozřejmě poskytuje pouze v případě, že může čerpat energii z akumulátorů. Pokud je baterie vybitá, jedete jen na čtyřválec. A třetím režimem je "Hybrid", v němž se o všechna stará samotný vůz. Elektromotor pouští ke slovu například při rozjezdech, po dosažení určité rychlosti pak startuje i spalovací motor. Ten však Passat GTE také často odpojuje, kupříkladu při plachtění. Přepínání mezi pohony přitom probíhá poměrně decentně a hladce. Pokud se však nechcete spoléhat výhradně na inteligenci automobilu, můžete si s hybridním režimem trochu hrát. Pomocí dotykového displeje infotainmentu totiž lze vozu například přikázat, že má během jízdy dobít baterii (čímž samozřejmě trochu stoupne spotřeba). Nebo že má uchovat určitou kapacitu na později. A teď to nejdůležitější. Za kolik Passat GTE jezdí? Jednoduchá odpověď neexistuje, vždy záleží na tom, jak ho používáte. Plug-in hybrid samozřejmě dává největší smysl v případě, že ho máte kde dobíjet. To mimochodem není úplně rychlý proces, relativně malý akumulátor v externě nabíjitelných hybridech totiž neumožňuje výkonné nabíjení stejnosměrným proudem, nezvládl by to. Takže plné nabití prázdné baterie zabere několik hodin, z běžné zásuvky pět až šest hodin. Pořídit si ale můžete výkonnější wallbox, s nímž se dobíjení zkrátí na přibližně 4 hodiny. Omlazený hybrid VW Passat GTE: Dostal větší baterii a slibuje delší dojezd Elektrický dojezd pak závisí na klimatických podmínkách, činnosti klimatizace a pochopitelně i způsobu jízdy. Čtyřicet až padesát kilometrů je však rozhodně reálných, pokud se tedy váš denní nájezd pohybuje okolo této hodnoty, mohl by pro vás Passat GTE být zajímavý. Ale opět zdůrazňuji, v případě, že ho máte kde nabíjet. A spotřeba? Náklady? S dojezdem 50 kilometrů se pak dostaneme na spotřebu 26 kW/h na 100 km. A když vezmeme přibližnou cenu jedné kWh na úrovni 4 korun, zjistíme, že v elektrickém režimu se dá jezdit za korunu na kilometr. Passat GTE je však úsporný i jako benzinové auto. Schválně jsem zkusil vytlouct baterii a jezdit chvíli s nulovým elektrickým dojezdem. Mezi městy jsem při klidné jízdě dosáhl na výtečných 5,4 l/100 km. Jinak ale spotřeba kolísá právě podle úrovně nabití baterie a toho, jak často můžete využít elektrický pohon. Jen pro ilustraci přidávám údaj o dlouhodobé spotřebě z palubního počítače, který zahrnoval posledních 877 kilometrů – Passat GTE během nich spolykal v průměru 6,2 l/100 km. A to je pořád velice zajímavá hodnota. Prostě Passat Kdybych měl Volkswagen Passat definovat jedním slovem, asi bych použil výraz "vyváženost". Platí to i o hybridu, který jezdí jako... No prostě jako Passat. To znamená skvělý komfort, podpořený mimo jiné rozumným rozměrem kol a pneumatik (215/55 R17). Zajímavé je, že sedan k plavné jízdě nepotřebuje adaptivní tlumiče, testovaný kousek hezky žehlil nerovnosti i bez tohoto příplatkového prvku. A i když plug-in hybrid samozřejmě vzhledem k přítomnosti elektromotoru a baterie není zrovna muší váhou, na silnici nepůsobí neohrabaně a zatáčkami se dovede proplést sympaticky svižně. Volkswagen u sedanu GTE uvádí pohotovostní hmotnost 1.730 kg, což je srovnatelné s verzí, kterou pohání dvěma turbodmychadly přeplňovaný dvoulitrový diesel. Na zakroucené silnici pochopitelně ona masa cítit je, ale musíte jet opravdu rychle. Pak zaznamenáte i sklony k lehké nedotáčivosti, která ovšem nastupuje pomalu a čitelně. A přestože řízení nedává mnoho zpětné vazby, je poměrně přesné. Mix vyvážených jízdních vlastností doplňuje výborná stabilita či skvěle odhlučněná kabina. Ve výsledku Passat GTE možná nejezdí tak, že byste o tom někomu nadšeně vyprávěli, ale řídit ho budete rádi. Právě proto, že je tak všestranný.

