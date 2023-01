Ojetý Mercedes-Benz SLK (R 170): Už to není jen o snění

V polovině 90. let byla paleta osobních mercedesů skromná, avšak obsahovala opravdu jen smysluplné vozy: sedany tří velikostí, dvě kupé, kombi, kabriolet, roadster a terénní model. Do současného chaosu se rozšiřovala velmi opatrně. Nejmenším typem byl v roce 1994 sedan střední třídy C (W 202) – skvělé auto s nevyčerpaným potenciálem. Než se dočkal verze kombi, zkrácený podvozek céčka posloužil jako základ malého roadsteru s pohonem zadních kol.

Ten stuttgartská automobilka potřebovala jako sůl, vždyť BMW se chystalo uvést bondovský model Z3 a „lidový“ typ Boxster připravovalo rovněž Porsche. Mercedes v té době zájemce dokázal uspokojit pouze nebetyčně drahým přepychovým roadsterem SL (R 129).

Mercedes kratší než golf

Jako první v novodobé historii se SLK pochlubilo především ojedinělou konstrukcí pevné skládací střechy, čímž spojilo přednosti kupé a roadsteru do jednoho auta sotva čtyřmetrové délky. Zmíněné řešení se později stalo trhákem, podobný koncept rychle převzaly prakticky veškeré kabriolety na evropském trhu – od Peugeotu 206 CC až po Ferrari California. Dodnes však tyto vozy buď zcela vyhynuly, nebo se v dalších generacích vrátily ke shrnovacímu plátnu. Po necelém čtvrtstoletí produkce trh loni opustil i malý roadster od Mercedesu. A nejen to – v současné době už se nevyrábí ani legendární SL. Jeho příští generace právě prochází finálními testy a odhalení je netrpělivě očekáváno. Pojďme se ale vrátit na samý začátek příběhu.

