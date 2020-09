Ojeté Porsche Boxster 986 (1996 až 2004): Levná radost, drahá starost

Do poloviny 90. let Porsche vyrábělo tradiční řadu 911 se vzduchem chlazenými boxery a dále modely z takzvané řady transaxle s vodou chlazeným čtyřválcem (924, 944, 968), respektive osmiválcem (928). Všechna tato auta byla udělaná tak dobře, že německou značku přivedla téměř k bankrotu. Bylo potřeba výrazně zlevnit výrobu a unifikovat pokud možno některé modely. Jako záchrana dorazil v roce 1996 model Boxster, který se coby koncept objevil už o tři roky dříve. Cenově představoval náhradu za čtyřválcové transaxle (v té době 968) s tím rozdílem, že měl motor před zadní nápravou a byl to šestiválec. O rok později se uvedl první „vodník“ Porsche 911 (996), který s Boxsterem sdílí řadu komponentů, konkrétně interiér či pohonnou jednotku. Kdysi průkopnický boxster je dnes k mání za ceny od přibližně 200.000 korun, čímž přirozeně láká ke koupi.

Proč je ale boxster tak levný, když každá 911 se vzduchem chlazeným motorem stojí minimálně kolem miliónu? Ona restrukturalizace výroby měla i vedlejší dopad, a sice pokles kvality a spolehlivosti. V žádném případě nedejte na různé statistiky s touto tematikou. V nich se tato porsche umisťují tradičně na předních příčkách, ovšem rébusů mají hodně a zdaleka ne všechny souvisejí se stářím.

„Patrně nejvíce problémů souvisí s pohonnou jednotkou,“ říká na úvod Jiří Kotyk z firmy Porška, která se v pražském Braníku na opravy vozů Porsche léta specializuje. „V porovnání s předchozím, vzduchem chlazeným boxerem je šestiválec boxsteru M96 konstrukčně jednodušší,“ dodává Kotyk. Jeden z dražších problémů představuje prasklý válec (válce) bloku motoru. Ten je hliníkový se zalitými vložkami z kompozitu, čemuž se u Porsche říká Lokasil. „Když válec tvořený vložkou spolu se stěnou v hliníkovém bloku praskne, dojde k průniku chladicí kapaliny do něj, což je pro motor konečná,“ vysvětluje Kotyk. Příčinou jsou pnutí vzniklá nevhodnou technologií výroby. Oprava se provádí nahrazením lokasilové vložky litinovou, přičemž při tom se praskliny v hliníkové stěně buď zavaří, nebo se udělá vložka tak silná, že zcela nahradí původní konstrukci. „Litinové vložky se do hliníkových kulatých otvorů v bloku lisují za tepla, přičemž vyjdou asi na 20.000 korun. Problém je, že při tak rozsáhlé opravě se mění celá řada dalších dílů, takže konečný účet zní minimálně na částku 150.000 korun. Právě takové peníze by měl mít každý kupující levného boxsteru v rezervě.

Překvapivě levné na opravu jsou naopak praskající cívky zapalování. „Závada se projevuje zprvu občasným vynecháváním motoru za vlhka. K obávanému zhroucení jádra katalyzátoru vinou nespáleného paliva ve výfuku ale běžně nedochází,“ vypráví své zkušenosti se servisem Jiří Kotyk z Poršky. Za jednu cívku zaplatíte v Poršce asi 1000 korun a cívek je šest.

Specifické jsou na motoru M96 rozvody. Každá řada válců má vlastní řetěz. „Válce 1 až 3 jej mají vpředu, zbylé vzadu, tedy u setrvačníku,“ upřesňuje Kotyk. Oba řetězy ovšem nepohání přímo klikový hřídel, ale takzvaný vložený, který je umístěný pod klikou a poháněn od ní krátkým řetězem. Další dva kratší řetězy propojují vačkové hřídele v každé z hlav. „Slabinou rozvodů je ložisko vloženého hřídele. U původního boxsteru (tedy řady 986) jej lze vyměnit na autě, přičemž to vyjde asi na 3500 korun. Ideální je, pokud se to spojí s výměnou spojky,“ upřesňuje Kotyk. Boxster 986 se vyráběl výhradně s plátěnou stahovací střechou. Ta je podle Jiřího Kotyka vyřešena velmi dobře, přičemž k jejímu ovládání stačí jeden elektromotor. Pokud do kabiny proniká vlhkost, bývá to nejčastěji ve spoji mezi střechou a rámem čelního skla v místě okna dveří. „Tohle se častěji týká špatně opravených aut, například po nehodě,“ dodává Kotyk. A právě na ty by si měl dát kupující ojetého boxsteru vůbec největší pozor.

Auto Tip 19/2020

Motory

2.5/150 kW: Základní motor nabízený do roku 1999. Právě s ním pořídíte boxster nejlevněji. K pověstné dynamické jízdě potřebuje otáčky a ani v nich to není žádný dravec. Kritiku jízdních výkonů si boxster s tímto agregátem odnášel již v dobách, kdy byl nový. S motorem 2.5 se navíc pojila jen pětistupňová převodovka.

2.7/162/168 kW: V roce 1999 nahradil nemastný neslaný dvouapůllitr o 0,2 litru větší šestiválec. S ním je už jízda mnohem zajímavější, také zásluhou šestistupňové převodovky. Když dostupný boxster, tak s tímto motorem.

3.2/195/191 kW: Spolu s větším agregátem 2.7 dorazila v rámci technické modernizace v roce 1999 také sportovnější varianta Boxster S. Tu poháněl výhradně největší z šestiválců o objemu 3,2 litru. V tomto případě je dynamika již bez výhrad, spolehlivost dle některých zdrojů lepší než u dvou menších motorů. Současně ale bývá Boxster S nejdražší.

Náhradní díly na Porsche Boxster 2.5 Podélná ramena náprav 4000 Kč (originální díly 12 000 Kč) Ložisko vloženého hřídele 500 Kč Dvouhmotový setrvačník 25 000 Kč Spojková sada 21 000 Kč Cívka zapalování 1000 Kč Zdroj aftermarket a Porška

Ostatní

Plátěná střecha: Boxster 986 se vyráběl pouze s plátěnou stahovací střechou. Tu ovládá jen jeden elektromotor, což zvyšuje spolehlivost. Netěsnosti se objevují mezi střechou a rámem čelního skla.

Obložení dveří: Schránky ve dveřích jsou uzavíratelné podobně jako kdysi na Porsche 928. Díky tomu vám z nich nic nevypadne ani při rychlé jízdě v zatáčkách. Kryt ale může nerovné silnici klapat.

Výfukové potrubí: Výfukový trakt je díky středovému uložení motoru kratší. Ani při závadě zapalovací cívky se běžně nezapeče jádro katalyzátoru.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 1997 2.5/150 kW 150 000 km 190 000 Kč 2000 2.7/162 kW 125 000 km 279 000 Kč 2002 3.2/191 kW 207 000 km 380 000 Kč

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto

Po uvedení na trh provázela boxster image holčičího porsche, kdo měl ale možnost pořádně se s ním svézt, toho úšklebky rychle přešly. Rozhodně mu totiž nelze upřít působivé jízdní vlastnosti a auru výjimečnosti vycházející z uprostřed uloženého chraplavého boxeru. Při cenách padajících už i k hranici 200 tisíc může jít o zajímavou alternativu třeba k obyčejnějšímu (byť novějšímu) BMW Z4. Navíc se z boxsteru pomalu začíná stávat celkem přitažlivý youngtimer, který už pár let leží na cenovém dně a nejspíš se od něj brzy začne odlepovat. To se koneckonců už dá pozorovat u málo jetých kusů a atraktivních specifikací, typicky třeba silnější Boxster S s manuální převodovkou. Samozřejmě je potřeba znát zkušeného mechanika, který bude schopen provést předkupní prohlídku a poté autu dopřávat sofistikovanou péči za rozumné peníze. Pár nezávislých specialistů v ČR během let vzniklo, k nejznámějším patří třeba firma FlatSix v Říčanech u Prahy. Do autorizovaného servisního centra Porsche se s více než patnáctiletým boxsterem asi odváží málokdo, ale je dobré vědět o 30% slevě na díly a zvýhodněné hodinové sazbě v rámci tzv. Youngtimer programu.

Závěr

Původní boxster je i přes neuvěřitelně nízkou cenu pořád porsche a s tím je třeba počítat. Největší slabinou jinak vcelku zdařilého auta je riziko drahých oprav pohonné jednotky. Ani zbytek ovšem není na provoz levný, avšak zároveň ne dražší než u vozů BMW, Audi či Mercedes-Benz. Při koupi přesto doporučujeme mít potřebnou finanční rezervu pro případ „co kdyby“.

Plusy

Vynikající a opravdu sportovní jízdní vlastnosti

Přesné řízení

Tuhá karoserie

Vynikající ochrana proti korozi (tady Porsche neslevilo)

Nezvykle příznivá cena

Sedadla

Vzhled

Dynamické motory 2.7 a 3.2

Vždy šestiválec

Dobře vyřešený mechanismus ovládání plátěné střechy

Stále je k sehnání většina náhradních dílů

Síť specializovaných servisů (Porška, FlatSix, Jan Sedláček) i specialistů na díly (poršáky.cz)

Minusy