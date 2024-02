Ojetý Peugeot 207 (A7): Méně je někdy více

S příchodem Peugeotu 208 II v roce 2019 postoupil recenzovaný model 207 do seniorského věku. Nejlevnější kusy pořídíte za ani ne jeden průměrný plat. Na opačné straně stojí poslední exempláře kombi SW či vzácně se vyskytující sportovní varianty GT a RC. Za ně může prodávající chtít i hodně přes sto tisíc.

Model 207 nahradil v roce 2006 obchodně velmi úspěšný typ 206. Nakonec se ale oba modely vyráběly nějakou dobu souběžně, neboť starší žil dále coby 206+. Ve výrobě se recenzovaný peugeot udržel až do roku 2014. To už se ale přibližně dva roky prodával nástupce, první generace 208. Ta však nikdy nenabídla praktické kombi SW a ani její novátorský interiér i-cockpit každému nevyhovuje. Navíc je v porovnání s 207 menší. Právě kombík SW, uvedený přibližně s ročním zpožděním za tří- a pětidveřovým hatchbackem, dnes představuje asi největší lákadlo kupujících stárnoucího modelu 207. Mimochodem světovou premiéru si odbyl na autosalonu v Brně. Pak je tu ještě kupé-kabriolet CC s pevnou skládací střechou. Ani to 208 nenabídlo, o něm ale někdy příště.

Zkraje samé dobré zprávy

Předchozí 206 se prodávalo jak housky na krámě. Přirozeně kvůli vzhledu, ale i některým jiným kvalitám. Šlo i jedno z prvních malých aut, které v testech Euro NCAP získalo velmi dobré čtyři hvězdičky. Jenže mělo i slabiny. Třeba jen výškově, navíc v nevelkém rozsahu stavitelný volant nebo tradičně řešenou zadní nápravu, která s léty žádá investice. Recenzované 207 dostalo zcela novou architekturu, která pomohla k zisku pěti hvězdiček ve výše zmíněných nárazových testech. Výrazně se zlepšila pozice za volantem, který je vždy dvousměrně stavitelný, navíc v solidním rozsahu.