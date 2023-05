Ojetý Range Rover Evoque I (2011-2018): Briliant, či kočičí zlato?

Jak umí nejmenší Range Rover motat hlavy, vidíme na cenách ojetin – vůz je na trhu bezmála deset let, přesto ho pod půl milionu skoro nekoupíte. Pověst má lepší než velké modely značky, ovšem i tady si můžete s některými verzemi naběhnout. Obecně platí: čím starší, tím opravitelnější.

První Range Rover Evoque (interně L538) odstartoval značce Land Rover novou éru. Jeho povedený design (v případě třídveřové verze téměř do puntíku vycházející z konceptu Land Rover LRX) určil výraz všech následujících modelů – s výjimkou rustikálního defenderu. Hlavně však otevřel zlatou žílu dobře situovaných zákazníků ochotných utratit nesmysl za správný lifestylový produkt.

Že prémiovka s milionovou startovní cenou nabídla v základu halogeny, sedadla bez vyhřívání a zadní výdechy ventilace dodala až za příplatek 3400 Kč, už bazarového zájemce trápit nemusí – první majitelé zaškrtali v hustém příplatkovém ceníku vše, co snesla peněženka, jak je ve vyšší společnosti zvykem. Reálně není problém narazit na kusy, co stály i hodně přes dva miliony korun, což je na čtyřválcové auto s prostorností golfu opravdu slušný výkon. K prestiži tradičně patří i vyšší ceny značkového servisu, garanční prohlídky v cenovém rozpětí od 12.000 do 20.000 Kč podle motorizace a kilometrů ale patří v mladším portfoliu značky spíš k levnějším.

