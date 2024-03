Ojetý Volkswagen Beetle (2011-2019): Vtipně zabalená konfekce

Mladší z dvojice novodobých brouků byl prodejně méně úspěšný, zato dospělejší a elegantnější. Z technického pohledu je to opět přestrojený golf, takže o servisní zázemí nemusíte mít obavu. Jen ta nešťastná bezrámová dveřní okna někdy zbytečně komplikují život.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Druhá (a poslední) generace „ novodobého“ brouku z let 2011–2019 se už nenazývá New Beetle, ale jen Beetle. Tento model nedosáhl takové obliby jako předchůdce z let 1998–2011, ačkoliv byl pohodlnější, kvalitnější a citelně levnější.

Přicházel ovšem do jiných poměrů na trhu, kde mu mezitím vyrostla zdatná konkurence v podobě novodobých Mini a Fiatů 500. Navíc jde o specifický módní segment, v němž opakování stále stejného vtipu nenese správné ovoce.

Důležitý rok 2014

Beetle se opět vyráběl v mexickém závodě Puebla, který byl porodnicí brouků nepřetržitě od roku 1978 – tehdy šlo samozřejmě ještě o ikonický Typ 1 s motorem vzadu.

Model formálně vychází z koncernové platformy PQ35 (jako například Škoda Octavia II, VW Golf V a VI), ale podobně jako Škoda Yeti se jí nedrží úplně otrocky – nabízí dvě varianty zadní nápravy a u mladších modelů i motorizace známé z vozů platformy MQB (třeba Škoda Octavia III, VW Golf VII).