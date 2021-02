Omlazené Tesly mohou mít v Evropě problém. Šíleného volantu se překvapivě netýká

Facelift Modelu S a Modelu X doprovází pořádné pozdvižení především kvůli bláznivému volantu. Ten by ale na evropských trzích nemusel představovat takovou komplikaci jako herní konzole.

Příjezd omlazených vozů Tesla Model S a Model X se neobešel bez bouřlivých reakcí. Tentokrát je tématem číslo jedna kontroverzní nekulatý volant, který můžete mít za příplatek namísto toho tradičního. Krátce po představení se hovořilo o tom, že mimo Spojené státy bude mít takové řešení smůlu, neboť nesplní bezpečnostní požadavky.

Teď se ale zdá, že minimálně v Evropě by volant nemusel představovat zas až takový problém. Podle Evropské hospodářské komise OSN jsou pravidla, která určují, jak má řízení vozu a jeho pomocné systémy fungovat, avšak nestanovuje, jaký má mít samotný volant tvar. V praxi to znamená, že by Tesla toto řešení teoreticky mohla nabídnout i u nás.

Paradoxně tak větší starosti představuje jiná inovace v interiéru omlazených aut, a sice herní konzole Tesla Arcade. Toto zařízení totiž umožňuje ovládat středovou obrazovku multimediálního systému bezdrátovým ovladačem ze kteréhokoliv místa v autě. Lidé přitom mohou hrát za jízdy, což ale není v souladu s aktuálními předpisy.

„Podle zákona mohou řidiči používat obrazovku pouze pro zobrazení informací souvisejících s jízdou, stavem vozidla nebo jeho výbavou. Displeje viditelné z místa řidiče by neměly být používány k žádným jiným účelům,“ vysvětluje britské ministerstvo dopravy, podle kterého ale obdobné regule platí i jinde v Evropě. Vyřešit by se to samozřejmě dalo tak, že hry v autě budou fungovat pouze ve chvíli, kdy vozidlo není v pohybu.