Opel Insignia s karoserií SUV může dorazit v roce 2024

Opel Insignia stávající druhé generace, poprvé představený v roce 2017, prošel v roce 2020 faceliftem, který by měl jeho životnost na trhu prodloužit přinejmenším ještě o tři roky. Po konci stávající generace se však nejspíš jméno Insignia objeví na zcela novém autě.

Podle informací britských kolegů z AutoExpress totiž čeká Opel Insignia proměna do podoby crossoveru, který by měl balancovat někde mezi SUV a tradičním MPV. Veřejnosti se však údajně nepředstaví před rokem 2024.

Sázka na přechod směrem k SUV, respektive crossoveru mezi MPV a SUV, se přitom zdá být celkem logickým krokem i při pohledu na konkurenci. Podobným směrem se totiž vydal Citroën s modelem C5 a přechod od sedanu k SUV se očekává také v případě nového Fordu Mondeo. Řidiči totiž upřednostňují vyšší pozici za volantem, lepší prostornost, větší kufr a občas se hodí i lepší světlá výška.

Základem nové generace Opel Insignia by se mohla stát platforma eVMP, na které by měly vzniknout i nové generace modelů Peugeot 3008 a 5008. Platforma by přitom měla umožnit i zástavbu plně elektrického pohonu, který by měl nabízet slušné výkony i dojezd na jedno nabití.

Platforma eVMP by přitom měla být výrazně přepracovanou platformou EMP2, díky čemuž umožní i zástavbu klasických spalovacích motorů. Při současné posedlosti elektrifikací je však téměř jisté, že každý spalovací motor doplní určitý typ hybridního pohonného ústrojí.

Stávající benzínové a vznětové motory by tak údajně měly doplnit mild-hybridní systémy, na jejichž vývoji by se měla podílet belgická společnost Punch Powertrain. Chybět by však neměl ani plug-in hybridní pohon.