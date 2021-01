Skončí Opel Insignia? Ve hře je příchod crossoveru a nové jméno

Automobilku Opel v roce 2017 převzala francouzská Skupina PSA, která postupně zrychlovala v odklonu od techniky od původního majitele, General Motors. Tento proces se už blíží ke svému konci. Letos se představí nová Astra, s platformou od PSA, a tak „posledním mohykánem“ s technikou od GM bude Insignia.

Ta se v současné druhé generaci prodává od roku 2017, a tak se loni dočkala modernizace, která obvykle přichází v polovině životního cyklu. Jenže je otázkou, zda Insignia do roku 2023 vůbec vydrží. Klesající prodeje ve střední třídě mohou nahrát zkrácení životního cyklu, a to zvlášť v době, kdy se hodí všemožně šetřit a snižovat flotilové emise. Jelikož Insignia pochází ještě z dob GM, musí PSA platit americkému koncernu poplatky za výrobu, což je ostatně důvod rychlého ukončování takových modelů. Třeba Mokka X proto skončila dlouho před příchodem nástupce. Jako velký, 4,9 metru dlouhý automobil navíc zvyšuje emise, což se dnes v Evropské unii také nehodí.

A tak není divu, že se čím dál častěji začíná hovořit o nástupci. V tomto směru přitom zákulisní zdroje hovoří o tom, že Opel zareaguje na aktuální trend obecně klesajících prodejů ve střední třídě a Insignii raději nahradí nějakým crossoverem. Ostatně nebyl by jediným výrobcem, něco takového chystá konkurenční Ford v případě Mondea a také v případě Volkswagenu Passat se spekuluje o tom, zda se nástupce v Evropě nebude prodávat jen ve formě kombíku.

O velkém crossoveru s logy Opelu se navíc ještě v éře GM čile mluvilo. Otevřeně se hovořilo o zahájení produkce do roku 2020, po změně majitele však realizován nakonec nebyl, byť takový Buick Enclave naznačuje, jak takový vůz mohl vypadat. Značka Buick totiž nabízí přeznačkované Opely, včetně Insignie (nabízené v Číně jako Buick Regal). A právě i Enclave je nápadně podobné dřívějšímu stylistickému jazyku Opelu.

Právě s možností změny koncepce největšího modelu Opelu souvisí interní zprávy, že by nástupce Insignie už nemusel nést jméno dnešního modelu střední třídy. Výrobce by změnou jména zdůraznil novou koncepci, a tak se mluví o možnosti oživení někdejších názvů Omega či Signum.

Příchod crossoveru místo Insignie je tak pravděpodobný, zároveň se však takový plán ještě může změnit. Opel se totiž v rámci fúze PSA a FCA stává součástí koncernu Stellantis, jehož vedení aktuálně řeší strategie jednotlivých značek. Opel se sice spolu s Peugeotem zařadil na horní hranici mainstreamu, to však ještě neznamená, že plány na velký crossover budou skutečně realizovány. Logický by však takový krok byl, zvlášť když by se mohlo využít sdílení techniky třeba s Jeepem, jehož platformy s pohonem všech kol by byly pro takové auto jistě důstojnější než architektura EMP2 známá z kompaktních modelů PSA.

Nezapomeňme na Amperu

Když mluvíme o konci Opelů s technikou GM, měli bychom připomenout ještě Amperu-e, elektřinou poháněný hatchback, který je bratrem Chevroletu Bolt. Na trh ale přicházel už v době, kdy Opel zamířil pod křídla PSA, a tak se nikdy neprodával ve větších počtech. Dokonce byl nabídnut jen na vybraných trzích, s vysokým zájmem o elektromobily, a tak třeba na ten český ani nedorazil.

To však neznamená, že by se neprodával vůbec, ještě loni bylo na těch několika trzích registrováno celkem asi 2.700 kusů tohoto pozapomenutého elektromobilu. Po příchodu elektrické Corsy-e nicméně jeho roli převzala právě ona.