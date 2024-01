Opel slaví 125 let výroby automobilů. Začátky však byly složité

Z firmy Opel, která se zprvu zabývala šicími stroji, se 21. ledna 1899 stala automobilka. První model však vznikl jen v hrstce exemplářů a auta zcela vlastní konstrukce Opel začal vyrábět až o 10 let později, ovšem s o to větším úspěchem.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Že automobilku Opel založil a po sobě pojmenoval v Rüsselsheimu Adam Opel, se obecně ví. Co je už méně známé, je fakt, že zprvu nevyráběla nejen auta, ale dokonce vůbec žádné dopravní prostředky. Firma, kterou Adam Opel 21. ledna 1862 založil, se zabývala výrobou šicích strojů. Až v roce 1886 se přidala výroba jízdních kol, která zanedlouho co do počtu vyrobených kusů převážila šicí stroje.

Koncem 90. let 19. století však poptávka po bicyklech začala klesat a v roce 1897 bratři Wilhem a Fritz Opelovi navštívili motorshow v Berlíně. Tam se seznámili s Friedrichem Lutzmannem, výrobcem zámků. Ten už od roku 1894 na automobilech pracoval a měl tak zkušenosti, které bratři Opelovi potřebovali. Wilhelm Opel s ním tedy 21. ledna 1899, před 125 lety, uzavřel partnerství.

De facto koupil Lutzmannovu továrnu, kterou včetně zaměstnanců přestěhoval z Dassau do Rüsselsheimu. Lutzmann byl jmenován manažerem prodejů nově vzniklé firmy s názvem Adam Opel Motorfahrzeug-Fabrik. První auto této společnosti, nazvané „Opel-Patentmotorwagen System Lutzmann“, se však vyrábělo jen tři roky a vzniklo celkem pouhých 65 kusů.

Druhý pokus pustit se do výroby aut přišel hned v roce 1901 – Opel uzavřel smlouvu o licenční výrobě francouzských aut značky Darracq a jejich prodeji pod názvem Opel Darracq. V podstatě šlo o spojení karoserie firmy Opel s šasi a dvouválcovým motorem od Darracqu.

Video se připravuje ...

Toto partnerství také nemělo dlouhého trvání – jen do roku 1907. Následně už Opel postavil skutečně vlastní auto, nazvané Opel 4/8 PS a přezdívané „Doktorwagen“, tedy auto pro lékaře. Ti si nové opely oblíbili pro jejich robustnost, mechanickou jednoduchost a spolehlivost, neboť často jezdili daleko za pacienty po mizerných silnicích. Oblibě napomáhala také nízká cena 3.950 marek, zhruba polovina oproti luxusnějším autům té doby, píše německý web Meinklassiker.com.

Rok 2024 není pro Opel důležitý jen výročím startu výroby produktů, které v jeho nabídce na rozdíl od šicích strojů a jízdních kol vydržely dodnes. Také bude letos mít každý jeho model v nabídce i ryze elektrickou variantu, což je krok na cestě stát se výrobcem pouze bateriových elektromobilů.