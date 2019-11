Po měsících čekání se Škoda Octavia čtvrté generace konečně oficiálně představila světu a vyjma cen a jízdních vlastností už nemá žádné tajemství. Všechny důležité informace o vzhledu, interiéru, motorech a technice jsme vám přinesli už včera, stejně jako živé dojmy ze světové premiéry, která se uskutečnila v Národní galerii v Praze.

Novinek dostala nová Octavia nespočet. My jsme se zaměřili na ty nejzásadnější a vybrali osm prvků, které dostává vůbec poprvé a rozhodně stojí za zmínku. Tady jsou:

Matrix LED světlomety

Čtvrté vydání Octavie už není čtyřočkem, ale vrátilo se ke „klasické“ tváři. V nejvyšších výbavách můžete mít vůbec poprvé Matrix LED světlomety, které ale tvarem denního svícení nechávají na předchůdce vzpomenout. Tato soustava umí individuálně zhasínat jednotlivé segmenty a plynule vykrývat protijedoucí vozidla. Pokud si ale za vyspělejší světelnou techniku nechcete připlácet, nezoufejte. Už v základu Octavia hojně využívá diodovou technologii, která má klasickou žárovku pouze v blinkru. Prvně na Octavii vzadu vidíme rovněž rozdělené lampy zasahující do víka zavazadelníku, které mimo jiné umí dynamické blinkry.

Dotykové ovládání (téměř) všeho

Minimum fyzických tlačítek. Takový byl záměr designérů při tvorbě interiéru. A nemyslíme tím jen multimediální systém, prostřednictvím kterého se v nové Octavii už nastavuje i teplota či foukání klimatizace. Dotykové plošky už najdeme i pro nastavování světel (zmizel tak tradiční otočný ovladač, který známe již od první generace). Dotykem rovněž rozsvěcíte LED osvětlení interiéru, ovládáte stropní roletu či panoramatickou střechu.

Třízónová klimatizace

Octavia IV nabízí celkem trojici různých provedení klimatizace. Standardem je jednozónová bez senzoru teploty, které sekunduje dvouzónová pro vyšší výbavy. Horkou novinkou mladoboleslavského kompaktu je klimatizace třízónová, takže si teď cestující vzadu regulují teplotu separátně. Ovladače pro nastavení jsou umístěny u výdechů mezi předními sedačkami. Cestující vzadu jsou tak jediní, kteří mohou nastavovat teplotu postaru fyzickým knoflíkem.

Komfortnější otevírání kufru

O větším objemu zavazadlového prostoru už byla řeč včera. Opomenout ale nesmíme ani to, že se teď do zavazadelníku budete dostávat jednodušeji. Octavia nabízí elektronické otevírání kufru, které jsme zatím znali pouze z kombíku, liftback jej má poprvé. Novinkou pro obě karosářské verze je otevírání virtuálním pedálem, tedy kopnutím pod nárazník. Aby měl majitel nakládání nákupu co nejjednodušší, Octavia mu posvítí přesně tam, kam je potřeba nohu umístit, aby se kufr otevřel. To stejné lze využít i pro jeho zavření.

Masážní sedačky

Na pohodlí posádky si tvůrci dali hodně záležet. Ergonomická sedadla se mohou pochlubit certifikátem AGR. Jejich vyhřívání zas až tak nepřekvapí, sympatickou novinkou je ovšem ventilování a hlavně masážní funkce. Při premiéře se nám líbilo i výrazné boční vedení, tudíž hádáme, že dlouhé cesty nebudou v tomhle autě velkým problémem. Vyhřívaný může být ve vyšších výbavových stupních rovněž volant.

Head-up displej

Už nějaký čas se o tom spekulovalo, do poslední chvíle jsme ale nevěděli, jestli je to pravda. Je. Octavia skutečně dostává head-up displej, a rovnou jeho vyspělejší verzi, která nepromítá důležité informace o jízdě na přídavné sklíčko, ale rovnou na čelní sklo. Kromě jiného si tu můžete zobrazit například rychlost nebo data z navigačního systému.

Elektronicky výklopné tažné zařízení

Je to malý detail, ale české chalupáře rozhodně potěší. Octavia prvně dostává tlačítko v kufru, prostřednictvím kterého elektronicky vyklopíte tažné zařízení. Po jeho vyklopení už jej snadno ukotvíte do finální polohy nohou, takže se vůbec nezamažete. To samé platí v momentě, kdy jej chcete sklopit.

Plug-in hybrid

Z výčtu novinek nesmíme opomenout ani tu motorovou. Octavia IV totiž přijíždí v provedení iV, což v překladu znamená plug-in hybridní pohon s možností čistě elektrického provozu. Základem pohonného ústrojí je čtrnáctistovka TSI o výkonu 115 kW, jíž sekunduje elektromotor s výkonem 75 kW. Systémový výkon má hodnotu 150 kW a maximum točivého momentu 350 newtonmetrů. Jednotka se pojí se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Lithium-iontová baterie má kapacitu 13 kWh a WLTP slibuje dojezd 55 kilometrů na jedno nabití.

A nemá…

Novinek byste na nové Octavii našli skutečně hafo. Jedna věc ale chybí a mě osobně to hodně překvapilo. Jsou to dynamické blinkry vpředu, kdy se pásky blinkrů rozsvěcejí postupně od středu ke kraji vozu. Tento prvek dostala mezi Škodovkami vůbec poprvé Scala, avšak jen vzadu. Efektnější řešení vpředu i vzadu dostal až Kamiq a předpokládal jsem, že postupně se objeví i na dalších nových škodovkách. Octavia IV ale zůstává u tradičního blikání. Těžko říct, zdali je to tvarem světel, nebo jde o prosté marketingové rozhodnutí.