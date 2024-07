Osmiválcový řev pro vaší teslu je tu! Poslechněte si, jak může znít

S tuningovým aktivním zvukem může vaše tesla připomínat tradičnější osmiválcové bouráky. Poslechněte si, jak to zní.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ticho je velkou výhodou komfortu elektromobilů, ale co když vám začnou chybět staré dobré časy? Burácení a řev vymírajících hrubiánských benzinových osmiválců jsou jedním z návykových zvuků v automobilovém světě a teď si to můžete užívat i se svou teslou. Ne, vážně! Na internetu jsme našli speciální tuningové udělátko, díky němuž můžete svým „pokrokovým“ elektromobilem imitovat to, čemu jste se vysmáli jeho nákupem.

Hned několik výrobců prodává tuningovou sadu „aktivního zvuku“ pro populární elektrickou Teslu Model 3. Technicky jde o akustickou náhradu tradičního výfukového systému, jejímž hlavním prvkem je elektrický generátor umělého zvuku, který si můžete zvolit v mobilní aplikaci. Třeba výrobce EngineVox vám umožňuje si vybrat mezi klasickým Fordem Mustang z roku 1964, moderním Mercedesem-AMG G63 s výfukem Akrapovič nebo kompresorovým jaguarem.

V Česku se tuningová sada od EngineVox bohužel neprodává, ale v našich končinách můžete sehnat podobný produkt výrazně rozšířenějšího výrobce Milltek Sport. Ten se věnuje hlavně klasickým sportovním výfukovým systémům, ale s nastávající elektrickou érou se nepochybně snaží najít novou klientelu i obchodní příležitosti.

Tuningová sada od Millteku je navíc dostupná i pro další elektromobily značky Tesla – Model S a Model X. Současně si můžete vybrat mezi standardním balíčkem s jedním zvukovým generátorem nebo dvěma pro ještě intenzivnější zážitek. Tento tuner vám pak dává na výběr mezi jedenácti volitelnými zvuky.

A kolik taková sranda stojí? Falešný výfuk od EngineVox se u nás bohužel neprodává, ale tuning od Millteku je u nás výrazně dostupnější. Na českých internetových obchodech se zacílením na tuningové příslušenství stojí základní sada s jedním generátorem přibližně 55 tisíc korun. Za větší sadu se dvěma zvukovými generátory zaplatíte zhruba 80 tisíc korun.