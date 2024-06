Tesla Model Y se letos většího faceliftu nedočká. Podle Muska stačí pravidelné aktualizace

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Prodeje automobilky Tesla v posledních letech stojí především na povedeném SUV Model Y. To boduje nejen výkonem a dojezdem, ale také podporou dobíjení výkonem až 250 kW, ačkoliv používá pouze 400V architekturu. K tomu přidává také více než konkurenceschopnou cenu. Za nejlevnější zadokolku s 220 kilowatty a akumulátorem typu LFP (lithium-železo-fosfát) s využitelnou kapacitou 57,5 kWh, jež vystačí až na 455 kilometrů, se všemi poplatky dáte 1.120.400 Kč.

Ačkoliv Tesla Y i v letošním roce patří k absolutně nejoblíbenějším elektromobilům na světě, spousta zájemců čeká na zmodernizovanou verzi, jež se bude inspirovat menším modelem 3 s přídomkem Highland. Ten se ukázal před deseti měsíci a přišel mimo jiné s atraktivnějším exteriérem, modernější palubní elektronikou, kvalitnějším interiérem a výrazně přepracovaným podvozkem, který je o poznání komfortnější než v minulosti. Přitom právě pohodlí je u tesel všeobecně kritizováno.

Jenže Elon Musk se na síti X vyjádřil, že s očekávaným faceliftem se pro letošní rok nepočítá, ačkoliv v minulosti tady nějaké indicie byly. Podle extravagantního miliardáře s jihoafrickým, kanadským a americkým pasem prý stačí pravidelné aktualizace, které vedle palubního systému upravují také řídicí jednotku vozu, „odemykají“ vybrané funkce (třeba matrixová hlavní světla) a zvyšují efektivitu elektrického pohonu a dojezd na jedno nabití.

Video se připravuje ...

Omlazená Tesla Model Y s přídomkem Juniper by se mohla objevit až příští rok. Automobilka s faceliftem evidentně nepospíchá. Prodeje vozů s lokálně bezemisním pohonem totiž nerostou tak rychle, jak se očekávalo, investice do vylepšeného SUV by se proto Tesla nemusela tolik vyplatit.

Zejména když původní model z roku 2020 je stále nejprodávanějším elektromobilem světa. Například ve Spojených státech bylo za první čtvrtletí registrováno téměř 97 tisíc exemplářů tohoto vozu (technicky příbuzná Tesla 3 hlásí třetinový přírůstek), který si mezi elektroauty udržuje 35,4% podíl. V Česku bylo od ledna do května zapsáno 504 nových „ypsilonů“, druhá Škoda Enyaq má 362 zářezů.