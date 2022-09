Otec Porsche 911 GT3 RS: Byl to nejnáročnější projekt mojí kariéry!

“Vždycky se stavíme před výzvy. Z mechanické stránky jsme si říkali, že bychom mohli být o něco lepší,” prohlásil Andreas Preuninger. On a celý tým se museli soustředit na několik jednotlivých aspektů, které ve finále vytvořily ucelený extrémní speciál.

Začalo se aerodynamikou. “Potřebujete přítlak v rychlých zatáčkách. Vždy jsem chtěl mít nějaké aktivní prvky v aerodynamice.” Porsche 911 GT3 RS tak dostalo aktivní aerodynamiku například v podobě zadního křídla ve tvaru “labutího krku”, jehož horní okraj je výše než střecha vozu. Díky křídlu ve stylu DRS tak má nová generace generovat dvakrát větší přítlak proti té předchozí.

U motor Preuninger prohlásil, že je relativně snadné z atmosféricky plněného čtyřlitrového šestiválce vytáhnout výkon okolo 600 koní, kvůli emisím se však divize GT držela při zemi a celkový výkon tak dosahuje hodnoty 386 kW (525 k). “Zákazníci se ptají, proč jsme to neudělali silnější. Odpověď je taková, že musíme splňovat emisní limity.”

Preuninger čísla obhajuje tím, že u vyššího výkonu jsou logicky nutné větší brzdy, chlazení a s tím roste celková hmotnost vozu. Při 1450 kg, které nová 911 GT3 RS má, je tak 525 koní více než dostačujících.

V případě podvozku se vývojáři zaměřili na tři jízdní režimy - Normal, Sport a Track. V nejostřejším módu Track lze samostatně nastavit kompresi a odskok předních a zadních tlumičů. Mimo tlumiče lze nastavit i zadní diferenciál, a to pomocí tlačítka na volantu. Jedna z mnoha vychytávek převzatá ze světa motorsportu.

“Byl to zdaleka nejsložitější projekt, jaký jsme kdy dělali,” prohlásil Preuninger o vývoji 911 GT3 RS. “Byl to nejtěžší a nejnáročnější projekt RS, jaký jsme kdy měli a stále nejsme stoprocentně připraveni.” Preuninger totiž připustil, že před uvedením do sériové výroby dojde ještě k několika změnám - spíše technickým než vizuálním.

“Pro mě osobně vypadá nové Porsche 911 GT3 RS stylově. Mohli byste s ním jet na operu. Ale na dráze je to absolutní bestie.”

Minulý rok se stalo Porsche 911 GT2 RS s Manthey Performance Kit, díky němuž má 515 kW (700 k), nejrychlejším silničním vozem na slavném okruhu Nürburgring. Andreas Preuninger si nemyslí, že s novým 911 GT3 RS je šance tento model překonat. “Člověk musí být realista. GT2 RS s paketem je o 200 koní výkonnější a dostane mnohem více točivého momentu. Na Nürburgringu máte tři úseky, kde můžete tuto výhodu opravdu využít.”

“Ve skutečnosti získáváme spoustu času v zatáčkách, ale zase ztrácíme čas na rovince. Jsem zvědavý, jestli to zvládneme. Osobně mám ale pochybnosti,” vyjádřil se Preuninger na téma překonání rekordu okruhu.

Jedno se dá očekávat. Porsche 911 GT3 RS v generaci 992 bude zajisté rychlejší než předchozí 991.2. Na oficiální pokusy si budeme muset dle slov Preuningera počkat do října.