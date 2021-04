Pamatujete Škodu Rabbit? Dřívější hvězda srazů žije. A chystá se návrat další legendy

Schválně: zkuste si do internetového vyhledávače zadat spojení "škoda tuning" a kliknout do pátrání ve fotografiích. Je dost pravděpodobné, že vám vyskočí hned několik snímků právě Škody Rabbit. To proto, že kdykoli se někde objevila, přitahovala spoustu pozornosti.

Když se na vůz podíváte, není těžké pochopit, proč tomu tak bylo. Rabbit (někdy se u něj objevuje ještě přídomek AK-47) je totiž důkladně upravenou Škodou Rapid - samozřejmě tou se dvěma páry dveří.

Auto, které postavil Adam Králík, se na české tuningové scéně objevilo v roce 2007. Na začátku přitom byl zanedbaný Rapid, který Adam koupil za pouhých šestnáct set korun. Dva roky a dalších 700 tisíc korun mu pak sebrala přestavba.

Československé kupé bylo sníženo (snížena byla i střecha), rozšířeno, vzadu trochu zkráceno a dostalo řadu nových karosářských dílů. Přední světla si tvůrce vybral u Škody Octavia II, vzadu byly diody od společnosti Hella.

Měnila se také technika. Místo škodováckého čtyřválce se do útrob dostal šestiválec VR6 o objemu 2,8 litru z Volkswagenu Vento. Adam ho navíc posunul před zadní nápravu.

Motor prošel řadou úprav a nabízel výkon 147 kW a maximální točivý moment 235 N.m. Výfukový systém byl vlastní výroby, podvozek nesl značku KW a stavitelné tlumiče pocházely od firmy Koni. Přední nápravu představovala kombinace závěsů Škody Felicia a Volkswagenu Golf 3. generace, vzadu tvůrce použil celou přední nápravu z VW Vento. Nechyběly výkonné brzdy, auto původně stálo na 18palcových kolech.

Adam věnoval spoustu práce i interiéru, v němž zaujaly budíky vlastní konstrukce nebo sportovní sedačky ze Subaru Impreza WRX STi.

Škoda Rabbit ve své době vyhrávala na srazech všechny možné ceny a byla dokonce tak výrazná, že si zahrála v klipu známé zpěvačky Rihanny. Králík přesto kupé po nějaké době prodal. Nový majitel pak původně oranžové auto (chvíli bylo i světle modré) zahalil do matně černé fólie a moc s ním nejezdil. A po letech ho opět nabídl k prodeji.

Když to Adam zjistil, koupil svůj výtvor zpátky - to se psal rok 2013. Auto však nebylo v dobrém stavu, Králík se proto pustil do jeho renovace. "Dnes je Rabbit zase v dobrém stavu, jezdí a občas se ukáže na nějakém srazu," prozrazuje Adam.

Kupé už mu ale zase nepatří, v současnosti ho vlastní společnost Mercutcars, kterou vedou jeho přátelé. Vůz je podle něj v dobrých rukách.

Stejně jako jiné auto, které patřilo k hvězdám tuningových akcí minulých let. Adam Králík totiž kdysi na srazech vyhrával ceny také s upravenou Škodou 110 R, kterou mimo jiných modifikací vybavil motorem z Isuzu Gemini.

Tohle kupé, které si stejně jako Rabbit můžete prohlédnout v galerii, totiž aktuálně podstupuje renovaci. "Repasují ho kamarádi, cílem je, aby erko vypadalo stejně, jak jsem ho kdysi postavil," říká Adam, který se tuningu věnuje i dnes. Naposledy zaujal například upraveným Volkswagenem Transporter s dřevěnou korbou, vzduchovým podvozkem a obrovskými koly. A také pracuje na motorce Harley-Davidson z roku 1970.