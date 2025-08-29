Tato koženka má být nerozeznatelná od pravé kůže. Podporuje ji Hyundai a JLR
Materiál startupu Uncaged není z plastu, nýbrž z rostlinných bílkovin. Její uhlíková stopa má být o 95 % menší oproti skutečné kůži.
Kožené čalounění sedaček bylo před 100 lety odolným materiálem, vhodným do otevřených pracovišť řidiče luxusních aut, zatímco pan továrník seděl pod střechou na vlně či nějaké luxusní látce. Postupně se to však obrátilo a kožené sedačky bývají příplatkem, kdežto látkové standardní výbavou.
Jenže výroba koženého čalounění je ekologicky náročná, a tak se automobilky snaží s větším či menším úspěchem navrhnout její alternativy; začal s tím už Ford v roce 1913. Nazývají je různě a některé, např. Veganza od BMW, jsou opravdu povedené, ale většinou by člověk udělal lépe, kdyby místo „eko-kůže“, jak je módní kožence říkat, zvolil látku.
Produkt startupu Uncaged Innovations je dalším takovým materiálem, ovšem oproti jiným koženkám má nejen vypadat, ale i na dotek působit a dokonce i vonět jako pravá kůže. Má rostlinný, nikoliv ropný základ; používá bílkoviny z pšenice, sóji a kukuřice k tomu, aby replikovala vláknitou strukturu kůží zvířat.
Že je to slibné, si myslí automobilka JLR, která do startupu Uncaged investovala. Společnost Cradle, divize automobilky Hyundai, s Uncaged spolupracuje na doladění tohoto materiálu pro použití v automobilech. Podle startupu má tento materiál o 95 % nižší uhlíkovou stopu oproti reálné kůži.
„S kůží to není jen tak,“ cituje web TechCrunch Stephanii Downovou, generální ředitelku a spoluzakladatelku Uncaged, která je dle webu firmy „odhodlanou vegankou“. „Existuje tisíc typů kůží: z různých zvířat, různé tloušťky, různé způsoby činění. Museli jsme vyvinout něco, co bude snadno upravitelné,“ dodává Downová. Na vývoji materiálu Uncaged z konceptu do sériové výroby pracovala druhá spoluzakladatelka Wang Siao-kchun a právě její práce přitáhla investici JLR a také partnerství s řadou globálních módních domů.
Kdy uvidíme tento materiál v produkčních hyundaích, je otázkou. U JLR to zas tak velkou otázkou není – je klidně možné, že produkční verze Jaguaru Type 00 bude mít sedačky čalouněné právě tímto materiálem. O to víc se těšíme, až usedneme za jeho volant.
zdroj: TechCrunch | zdroj foto: Uncaged Innovations