Paraguayská rallye v cíli: Ogier vyhrál a byl naštvaný
Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál Paraguayskou rallye, která byla desátým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Na prvním místě figuruje mistrovství světa Velšan Elfyn Evans, který má za sebou právě Ogiera, který se o druhé místo dělí s Finem Kalle Rovanperou, oba rovněž tovární piloti Toyoty.
Nedělní závěrečný den nabídl dvě opakované erzety na severovýchodě. Poslední zkouška byla tradičně Power Stage a pět nejrychlejším na jejím úseku získalo od pěti do jednoho bodu ke klasickému bodování. Celkem bylo na programu 79,5 měřených kilometrů.
Co způsobil déšť
Ráno čekal na zbývající účastníky déšť a s nepříznivými podmínkami se nejlépe vypořádal lídr soutěže Ogier. Závěrečný den začínal s náskokem 10,3 sekundy na dalšího Francouze Adriena Fourmauxe (Hyundai i20 N Rally1) a během RZ16 se jeho převaha vyhoupla na 29,2 sekundy. Svůj náskok již nepustil, ale přesto se v cíli poslední zkoušky netvářil nadšeně a dokonce odmítl vystoupit z auta. Silný déšť ho totiž připravil o body za Power Stage, které mu mohou ve vyrovnaném šampionátu chybět. „Jakou smůlu může mít člověk? Jen jeden má tak silný déšť. Ale budeme i nadále vyhrávat a vyhrajeme tento šampionát,” prohlásil se silným vzdorovitým tónem.
Závěr soutěž byl hodně dramatický. Na předposlední zkoušce měl defekt Ott Tänak (Hyundai i20N Rally1) a přišel o třetí místo. „Je to Hankook, takže se to může stát. Na začátku byl motor plný vody, takže jsme zastavili. Nebyla to dobrá zkouška,” řekl Tänak. Evans chápal, proč se jeho soupeř dostal do problémů. „Snažil jsem se udržet auto co nejvíc uprostřed silnice, ale všude byly velké kameny, trochu loterie,“ řekl. Zůstal stát také Fourmaux: „Abych byl spravedlivý, myslel jsem si, že je konec, ale motor se sám vyčistil a po ní se vrátil do normálu. Ale také jsem ztratil světla, takže jsem nevěděl, kdy zařadit. Musíme skončit druzí, pro mě je to po všem, co se stalo, zasloužené.“
Déšť v poslední zkoušce dokonale zamíchal pořadím. Fourmaux o druhé místo přišel a dokonce vypadl z umístění na stupních vítězů. Druhé místo získal Evans, kterému se hodí každý bod. “Déšť na poslední erzetě nám rozhodně nepomohl. Udělali jsme malou chybu, která nás stála pár bodů,” prohlásil Evans. Třetí skončil úřadující mistr světa Thierry Neuville (Hyumdai i20 N Rally1). “Nic šíleného, snažili jsme se optimalizovat řízení a využít přilnavost, která nám celý víkend chyběla. Držel jsem se měkčího nastavení a zkoušel tlačit,” prohlásil Belgičan. O vyrovnanosti souboje ve špičce svědčí fakt, že druhého až pátého jezdce dělilo pouhých 4,4 sekundy.
Konečné pořadí (po RZ19 z RZ19):
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 3:00:06,6; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +26,2; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +27,2; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +28,5; 5. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +30,6; 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:09,2; 7. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +3:35,5; 8. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +6:53,8; 9. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +7:16,3; 10. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Škoda Fabia RS Rally2) +8:48,2; 11. F. Zaldivar, Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +9:17,0; 12. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +9:26,0; 13. Bestard, Rozada (Par., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +13:27,0; 14. Weiter, Sánchez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) +17:53,4; 15. Pappalardo, Carrera (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +18:04,7; ... 17. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +22:10,9; 25. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +38:27,4; 29. Greensmith, Anderson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +48:26,9; 30. McErlean, Teacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:02:06,7; 40. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +1:38:57,2; Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí (po 10 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 198 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 189; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 189; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 178; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 150; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 88; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 83; 8. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1 a Rally2) 56; 9. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 54; 10. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 21; 11. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 20; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 16; 13. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 14. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 14; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 8; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 18. Kajetanovicz (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 20. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 21. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 22. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 23. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 513 bodů; 2. Hyundai 413; 3. Ford 143.
Vedení v soutěži: Rovanperä 46, Ogier 43, Tänak 37, Evans 33; Solberg 19, Neuville 6, Fourmaux 5; Katsuta 3.
Vyhrané RZ: Tänak 45; Rovanperä 41, Ogier 35, Fourmaux 19, Evans 15, Neuville 15, Katsuta 10, Solberg 9, Pajari 3, Munster 2, Rossell 1.
Výsledky jsou neoficiální.