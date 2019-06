Paříž chce zavést létající taxi, mají přepravovat návštěvníky Olympiády

Pokud se chystáte do Paříže, měli byste se připravit na skutečnost, že cesta z letiště Charlese de Gaulla do centra města vám zabere zhruba hodinu jízdy vlakem či autobusem. V době konání Olympijských her se však dá předpokládat, že doprava ve městě i systém hromadné dopravy zažijí menší kolaps, který cestování ještě více zkomplikuje.

Řešením této potencionální noční můry by se však mohla stát technologie létajících autonomních taxi, jejichž nasazení momentálně zvažuje společnost Aeroports de Paris, provozovatel letiště Charlese do Gaulla, ve spolupráci s pařížským dopravním úřadem a společností Airbus, která by stroje dodala.

Podobných myšlenek už jsme v minulosti viděli mnoho, v případě Paříže už jsou prý ale podnikány i první kroky k realizaci. Například Aeroports de Paris by mělo již do konce roku vybrat místa, na kterých by měly autonomní létající taxi přistávat. Jejich výstavba, včetně potřebné infrastruktury, by pak měla být hotova během dalších 18 měsíců. Společnost už má navíc připravený rozpočet 10 milionů euro (cca 255,5 mil Kč) jak uvádí web Phys.org.

Samotná testovací fáze provozu by měla probíhat skrze existující koridory pro vrtulníky, jak za ADP uvedl Edward Arkwright. Ve skutečném provozu se pak počítá s letem zhruba každých šest minut, což by cestování z letiště do centra Paříže výrazně urychlilo.

Ještě před samotnou realizací projektu je však potřeba vyřešit celou řadu dílčích úkolů. Například létající taxi musí být bezpečné a jejich baterie budou muset zajistit dostatečnou dobu provozu i životnost. Další partneři projektu pak budou muset zajistit fungující infrastrukturu a pravděpodobně i úpravu různých vyhlášek a nařízení, včetně letového prostoru nad městem.

Pokud by ale všechno vycházelo podle plánu, mohla by se Paříž v roce 2024 pochlubit skutečným unikátem, který by na návštěvníky Olympijských her mohl udělat větší dojem, než samotná sportovní utkání. Guillaume Faury, ředitel Airbusu, navíc dodává, že s rostoucím počtem lidí ve městech je potřeba přijít s „třetí dimenzí“ lokální přepravy - tedy vzduchem.