Peugeot 408 1.2 PureTech EAT8 vs. Renault Arkana 1.3 TCe EDC – To byl zase nápad

Poctivé srovnávací testy již kromě Světa motorů v Česku nikdo nedělá, proto je jejich psaní pro redaktora výsadou i výzvou. S výjimkou faktu, že se díky jedinečnosti formátu nemá čím inspirovat, je totiž na stole také vypovídající hodnota pro čtenáře. A zrovna ta velmi závisí na skladbě testovaných vozů. Byly-li by vozy příliš odlišné, srovnání se lehce může stát jen nudným výčtem rozdílů obou aut. Pokud mají modely zase příliš mnoho společného, existuje riziko, že se jisté myšlenky budou opakovat. Pak je tady dnešní srovnávák čtyřistaosmičky a arkany – dvou stejných aut s největšími možnými rozdíly. A to si to pak svědomitě rozhodněte bez újmy na zdraví!

Rozdíly základní, nikoliv zásadní

Před námi tedy stojí SUV-kupé a zvýšený liftback nižší střední třídy od tradičních francouzských výrobců. Se svými 4568 mm ale arkana na 408 ztrácí celých 119 milimetrů do délky. Peugeot 408 je na rozdíl od arkany také širší (1848 vs. 1802 mm), renault ale svého soupeře zároveň přerůstá do výšky o celých 93 mm (1571 vs. 1478 mm). Tento rozdíl je výrazný, ale z hlediska využití vnitřního prostoru zcela pochopitelný – s rozvorem náprav kratším o 67 mm je sezení v arkaně vzpřímenější než v peugeotu. Z arkany se během tří let stalo oblíbené zboží a není se čemu divit. Již na první pohled je velice robustní a útočí na základní lidské instinkty, i navzdory běžným rozměrům karoserie a rozchodu kol má arkana vyloženě rozkročený postoj. Ten je ve verzi R.S. Line podpořen agresivnějším předním nárazníkem s širokými sacími otvory. Testovaná varianta Techno je o poznání konzervativnější, vedle 408 by se dokonce dalo říct, že je její vzezření až nudné.

Video se připravuje ...